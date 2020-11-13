我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波特萊特事務所解除川普賓州訴訟委任關係

逃離美國時遭捕 華裔免疫學專家隱瞞與中國關係認罪

變裝、鑽洞…遼寧男4度越獄 隱姓埋名24年後落網

中國新聞組╱北京13日電
警方突破朱姓男子心防，他坦承了自己四次越獄的經過。（取材自瀟湘晨報）
警方突破朱姓男子心防，他坦承了自己四次越獄的經過。（取材自瀟湘晨報）

遼寧省朱姓男子，先後透過變裝、翻牆、鑽洞等四次成功越獄，隱姓埋名24年後落網，有如好萊塢動作片「鋼鐵墳墓」（Escape Plan）中，席維斯史特龍（Sylvester Stallone）飾演的「越獄專家」，曾經在八年內成功逃出14座監獄

瀟湘晨報報導，近日，湖南邵陽一派出所民警在轄區登記戶口信息時，發現一名61歲的男子十分可疑，他一直沒有登記戶口信息，很少與人打交道，鄰居也大都對該男子不熟悉。在調查過程中，該男子先謊稱自己是因為身分證過期找不到了，且又不要出門，沒有再辦身分證了。

因該男子拒不交代自己的真實身分，公安機關與該男子鬥智鬥勇，終於突破他的心防，該男子最終供述了自己的原籍、家人姓名及曾因違法犯罪坐牢，並先後四次通過開手銬、化裝、翻牆、鑽洞等方式，從監獄越獄的犯罪經過。

經進一步審訊查明，該男子姓朱，現年61歲，原籍系遼寧省葫蘆島市人，年輕時曾受過嚴格特殊訓練，但他卻憑著超強的身體素質和心理意志，流竄全國各地盜竊作案。

令人不可思議的是，他竟先後四次越獄。1992年，他再次因盜竊槍支罪被判處有期徒刑20年。1996年，他最後一次從凌源第一監獄脫逃， 1997年正值38歲時，來到邵陽市，隱姓埋名，通過打零工謀生，後來用虛假姓名，冒充是重慶籍人與人結婚，並育有一子一女。

朱男11月8日被押解回遼寧省凌源第一監獄。

四次成功越獄，隱姓埋名24年後落網的朱男，被押解回遼寧省凌源第一監獄，（取材自瀟...
四次成功越獄，隱姓埋名24年後落網的朱男，被押解回遼寧省凌源第一監獄，（取材自瀟湘晨報）

監獄 公安 好萊塢

上一則

先剪生殖器後殺人… 江蘇51歲大媽狠心復仇 網友讚烈女

延伸閱讀

囚滿為患 紐約市府關閉2監獄計畫法官叫停

囚滿為患 紐約市府關閉2監獄計畫法官叫停
殺警 2周換1次住處仍落網

殺警 2周換1次住處仍落網
橙僑中心 身分盜竊防範及應變講座

橙僑中心 身分盜竊防範及應變講座
20號提案受挫 盜竊輕罪免牢獄

20號提案受挫 盜竊輕罪免牢獄

熱門新聞

中國網民擔心川普倒台，在網上發起段子要保衛「一萬卡」。（取自觀察者網）

網民笑看美國大選 保衛「川建國」更要保衛「一萬卡」

2020-11-08 09:52
廣東搗毀一處賣淫窩點。（取材自「北美崔哥之江湖」）

廣東搗破淫窩！按外貌能力分3檔次 一晚可掙50萬

2020-11-12 12:00
武漢一名女計程車司機日前載送一位女性乘客，聽到對方要求「開快一點」，沒想到在行經隧道時，就驚覺後方女乘客「不見了」。（取材自微博）

武漢隧道驚魂…女乘客催開快點 司機回頭「後座空了」

2020-11-08 12:00
不少年輕人會辦派對慶祝生日。（示意圖／取材自pixabay）

「名媛」辦生日趴 噴150瓶香檳卻賴帳 賠光父親積蓄

2020-11-06 08:00
聽聞死亡意外，按摩店外擠滿圍觀的民眾。（視頻截圖）

趴在女技師身上…湖南6旬翁按摩店猝死 圍觀群眾擠爆

2020-11-06 12:00
紫禁城的英文諧音聽上去有如「親白登」的城市。(本報系資料照片)

Forbidden City變For Biden 紫禁城神預言火了

2020-11-08 10:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美改變「一中政策」？ 龐培歐：台灣不是中國的一部分

美改變「一中政策」？ 龐培歐：台灣不是中國的一部分

290票！ 白登確認奪亞利桑納 11張選舉人票再入袋

290票！ 白登確認奪亞利桑納 11張選舉人票再入袋
伊凡卡夫婦遭家長投訴違反抗疫規定後 為孩子轉學

伊凡卡夫婦遭家長投訴違反抗疫規定後 為孩子轉學

「面對現實」 俄亥俄州長、重要策士都要川普認輸

「面對現實」 俄亥俄州長、重要策士都要川普認輸
新冠突變速度驚人！他染疫3次、治療154天仍病逝

新冠突變速度驚人！他染疫3次、治療154天仍病逝