變裝、鑽洞…遼寧男4度越獄 隱姓埋名24年後落網

警方突破朱姓男子心防，他坦承了自己四次越獄的經過。（取材自瀟湘晨報）

遼寧省朱姓男子，先後透過變裝、翻牆、鑽洞等四次成功越獄，隱姓埋名24年後落網，有如好萊塢 動作片「鋼鐵墳墓」（Escape Plan）中，席維斯史特龍（Sylvester Stallone）飾演的「越獄專家」，曾經在八年內成功逃出14座監獄 。

瀟湘晨報報導，近日，湖南邵陽一派出所民警在轄區登記戶口信息時，發現一名61歲的男子十分可疑，他一直沒有登記戶口信息，很少與人打交道，鄰居也大都對該男子不熟悉。在調查過程中，該男子先謊稱自己是因為身分證過期找不到了，且又不要出門，沒有再辦身分證了。

因該男子拒不交代自己的真實身分，公安 機關與該男子鬥智鬥勇，終於突破他的心防，該男子最終供述了自己的原籍、家人姓名及曾因違法犯罪坐牢，並先後四次通過開手銬、化裝、翻牆、鑽洞等方式，從監獄越獄的犯罪經過。

經進一步審訊查明，該男子姓朱，現年61歲，原籍系遼寧省葫蘆島市人，年輕時曾受過嚴格特殊訓練，但他卻憑著超強的身體素質和心理意志，流竄全國各地盜竊作案。

令人不可思議的是，他竟先後四次越獄。1992年，他再次因盜竊槍支罪被判處有期徒刑20年。1996年，他最後一次從凌源第一監獄脫逃， 1997年正值38歲時，來到邵陽市，隱姓埋名，通過打零工謀生，後來用虛假姓名，冒充是重慶籍人與人結婚，並育有一子一女。

朱男11月8日被押解回遼寧省凌源第一監獄。