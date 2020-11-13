「死了的中國人才是好中國人」 南韓電競選手辱華挨罰

南韓電競選手金長謙因歧視中國人的言論挨罰。（取材自FOMOS kenzi推特）

南韓 電競選手金長謙在早前的一次直播中以歧視性言語侮辱中國 人，在舉報頁面上用韓文打出「死了的中國人才是好中國人」的語句，在中韓兩國的電競圈中引發關注，隨即遭到南韓Riot Games及其所在隊伍開罰。

據觀察者網引述EsportsTalk報導，南韓LCK賽區SANDBOX Caming（SB）戰隊的打野選手金長謙（遊戲ID：OnFleek），於11月6日參加中國某直播平台組織的賽事，因為輸掉比賽，情緒一時失控，在舉報頁面上用韓文打出「死了的中國人才是好中國人」的語句。

相關事件在中韓兩國的電競圈中引發關注，南韓Riot Games第一時間介入調查並於11月10日在官網上發出聲明，對金長謙處以停賽三場（BO3）和罰款100萬韓元（約900美元 ）的處罰。」金長謙在隊內還面臨到300萬韓元、30個小時的社區服務和在新一個賽季中停賽九場的處罰。

貼文還附上金長謙本人手寫的道歉信。信中，金長謙解釋自己是在輸掉單排後舉報同隊隊員時發表了不當言論，他承認自己並不知道隊員的真實身分和國籍，「無論怎麼回想，都覺得這是一種十分無知和不負責任的行為」。