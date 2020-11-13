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賣場女裝標示：S碼→瘦、L碼→爛 中國大潤發挨轟道歉

中國新聞組／北京13日電
大潤發中國某商場一張女裝宣傳海報引發網友痛批。（取材自澎湃新聞）
大潤發中國某商場一張女裝宣傳海報引發網友痛批。（取材自澎湃新聞）

中國一間大潤發賣場內的女裝宣傳海報上，尺碼規格一欄中，S對應的是「瘦」，M對應「美」，但L對應的竟是「爛」，XL對應「稀爛」，XXL對應「稀巴爛」，引發不少網友批評。中國大潤發發表聲明道歉，但網友怒氣未消，揚言抵制。

微博大V「搞笑迷惑大賞」日前上傳一張在中國大潤發賣場拍攝的女裝尺碼建議表照片，該表稱女生穿S號是「瘦」、M號是「美」，L、XL、XXL號卻分別標示「爛」、「稀爛」與「稀巴爛」。

大潤發賣場的女裝尺碼建議表將L號稱為「爛」，XXL號更稱為「稀巴爛」，引發爭議。...
大潤發賣場的女裝尺碼建議表將L號稱為「爛」，XXL號更稱為「稀巴爛」，引發爭議。 （取材自彭博）

大潤發這張對女性身形充滿歧視的宣傳海報，還寫著「僅限18-35歲女生，根據身材請先諮詢客服」。這張海報在網路傳出後，網友怒批這種糟糕的措辭是在販賣身材和年齡焦慮，而且以身材作為界定標準，是物化女性的行為，令人厭惡，「很低俗、很噁心」，甚至號召抵制。

對此，大潤發發表聲明稱，近期因個別門店在宣傳資料上措辭不當，為公眾帶來了不適，對於此事大潤發深表歉意。事件發生後，大潤發第一時間已徹查所有門店。

大潤發表示，經排查確認，有一家門店存在此類情況，總部已迅速要求該門店撤下有問題的宣傳資料。對於此次的單一事件，大潤發今後將會加強內部管理，確保此類事件不再發生。

不過對於中國大潤發的道歉聲明，網友顯然不買帳，持續在微博留言、轉傳相關圖片，並揚言要發起抵制。相關新聞今天一度衝上微博、百度熱搜冠軍。

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