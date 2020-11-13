廈門男偷吃女兒家教 小三攜子同住6年…原配終於忍無可忍

廈門一名已婚男子和女兒家教發生婚外情，女兒出庭作證父親出軌。（取材自瀟湘晨報）

廈門一已婚王姓男子出軌女兒的英語家教，兩人不僅生下私生子，小三還和原配同住屋簷下六年。之後等到女兒18歲，正宮終於忍無可忍，決定結束這段關係，女兒也出庭作證父親出軌，並表示自己「不想要一個爸爸兩個媽媽」。

海峽導報指出，湖里區法院最近在調解一起複雜的離婚糾紛，法院表示，王男和陳姓妻子在2002年結婚，並在同年生下女兒小小（化名）。小小8歲時，他們為了不讓女兒輸在起跑點，便請了一名吳老師當英文家教，未料王男卻和吳老師發生婚外情，小小曾目睹爸爸和老師不倫戀的過程，女方還因此懷孕。

王男和陳妻2013年離婚，並在同年7月和吳老師登記結婚，但兩人婚姻僅維持兩個月；同年10月，王男又與陳女復婚。

小小表示，當時媽媽因為無法單獨養活她，且想要給她一個完整的家庭，所以才選擇和爸爸復婚，沒想到隔年吳老師竟又帶著兒子上門，還和爸爸一起住在主臥，導致媽媽只能和她一起住在別間房間。她們幾次扔衣服趕人，都沒有成功，於是五個人就這樣在一個屋簷下生活了六年。

陳女表示，丈夫的婚內出軌給她和女兒帶來了巨大的心理創傷，直到今年5月，女兒已滿18歲了，她終於下定決心離婚。小小在庭上表示，「我是原被告的女兒，我要證明我的父親與吳某某非法同居」，當法官詢問為何願意出庭作證時，小小回答，「我想過正常人的生活，不想要一個爸爸兩個媽媽！」

不過王男出庭時仍堅持不願離婚，也不承認自己是婚內出軌，他說，「和陳女離婚後，透過別人介紹與吳老師閃婚的，後來吳老師生了孩子住到家裡來，也是經過妻子陳女同意的。」

開庭結束後，法官又組織雙方調解，王先生這才同意離婚。

不過由於雙方還共同貸款 一套房子，經調解後，雙方同意房產歸王男所有，並由他獨自負擔貸款，就陳女所享的產權份額，王男需補償其305萬元人民幣 （約46萬美元 ）。