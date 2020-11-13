我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州確診破100萬例 每40人就有1人染疫

290票！ 白登確認奪亞利桑納 11張選舉人票再入袋

廈門男偷吃女兒家教 小三攜子同住6年…原配終於忍無可忍

中國新聞組／福州13日電
廈門一名已婚男子和女兒家教發生婚外情，女兒出庭作證父親出軌。（取材自瀟湘晨報）
廈門一名已婚男子和女兒家教發生婚外情，女兒出庭作證父親出軌。（取材自瀟湘晨報）

廈門一已婚王姓男子出軌女兒的英語家教，兩人不僅生下私生子，小三還和原配同住屋簷下六年。之後等到女兒18歲，正宮終於忍無可忍，決定結束這段關係，女兒也出庭作證父親出軌，並表示自己「不想要一個爸爸兩個媽媽」。

海峽導報指出，湖里區法院最近在調解一起複雜的離婚糾紛，法院表示，王男和陳姓妻子在2002年結婚，並在同年生下女兒小小（化名）。小小8歲時，他們為了不讓女兒輸在起跑點，便請了一名吳老師當英文家教，未料王男卻和吳老師發生婚外情，小小曾目睹爸爸和老師不倫戀的過程，女方還因此懷孕。

王男和陳妻2013年離婚，並在同年7月和吳老師登記結婚，但兩人婚姻僅維持兩個月；同年10月，王男又與陳女復婚。

小小表示，當時媽媽因為無法單獨養活她，且想要給她一個完整的家庭，所以才選擇和爸爸復婚，沒想到隔年吳老師竟又帶著兒子上門，還和爸爸一起住在主臥，導致媽媽只能和她一起住在別間房間。她們幾次扔衣服趕人，都沒有成功，於是五個人就這樣在一個屋簷下生活了六年。

陳女表示，丈夫的婚內出軌給她和女兒帶來了巨大的心理創傷，直到今年5月，女兒已滿18歲了，她終於下定決心離婚。小小在庭上表示，「我是原被告的女兒，我要證明我的父親與吳某某非法同居」，當法官詢問為何願意出庭作證時，小小回答，「我想過正常人的生活，不想要一個爸爸兩個媽媽！」

不過王男出庭時仍堅持不願離婚，也不承認自己是婚內出軌，他說，「和陳女離婚後，透過別人介紹與吳老師閃婚的，後來吳老師生了孩子住到家裡來，也是經過妻子陳女同意的。」

開庭結束後，法官又組織雙方調解，王先生這才同意離婚。

不過由於雙方還共同貸款一套房子，經調解後，雙方同意房產歸王男所有，並由他獨自負擔貸款，就陳女所享的產權份額，王男需補償其305萬元人民幣（約46萬美元）。

廈門一名已婚男子和女兒家教發生婚外情，家教還帶私生子與元配一家同住六年。（取材自...
廈門一名已婚男子和女兒家教發生婚外情，家教還帶私生子與元配一家同住六年。（取材自瀟湘晨報）

貸款 人民幣 美元

上一則

英滅鴉片發動戰爭？ 香港一教師歪曲歷史被釘牌

下一則

民主派議員遞辭職信 香港立法會休會

延伸閱讀

差6歲姊弟戀新婚近4月便掐死妻子 檢依殺人起訴求重刑

差6歲姊弟戀新婚近4月便掐死妻子 檢依殺人起訴求重刑
熟女賣京牌搖號 3年結婚28次、過戶即離婚

熟女賣京牌搖號 3年結婚28次、過戶即離婚
安琪莉娜裘莉離婚出狠招 哭窮撈布萊德彼特贍養費

安琪莉娜裘莉離婚出狠招 哭窮撈布萊德彼特贍養費

北京取締假結婚辦車牌 查獲女子2年結離婚28次

北京取締假結婚辦車牌 查獲女子2年結離婚28次

熱門新聞

不少年輕人會辦派對慶祝生日。（示意圖／取材自pixabay）

「名媛」辦生日趴 噴150瓶香檳卻賴帳 賠光父親積蓄

2020-11-06 08:00
中國網民擔心川普倒台，在網上發起段子要保衛「一萬卡」。（取自觀察者網）

網民笑看美國大選 保衛「川建國」更要保衛「一萬卡」

2020-11-08 09:52
武漢一名女計程車司機日前載送一位女性乘客，聽到對方要求「開快一點」，沒想到在行經隧道時，就驚覺後方女乘客「不見了」。（取材自微博）

武漢隧道驚魂…女乘客催開快點 司機回頭「後座空了」

2020-11-08 12:00
廣東搗毀一處賣淫窩點。（取材自「北美崔哥之江湖」）

廣東搗破淫窩！按外貌能力分3檔次 一晚可掙50萬

2020-11-12 12:00
紫禁城的英文諧音聽上去有如「親白登」的城市。(本報系資料照片)

Forbidden City變For Biden 紫禁城神預言火了

2020-11-08 10:00
聽聞死亡意外，按摩店外擠滿圍觀的民眾。（視頻截圖）

趴在女技師身上…湖南6旬翁按摩店猝死 圍觀群眾擠爆

2020-11-06 12:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美改變「一中政策」？ 龐培歐：台灣不是中國的一部分

美改變「一中政策」？ 龐培歐：台灣不是中國的一部分

川普陣營亮234頁「翻盤證據」控選舉舞弊

川普陣營亮234頁「翻盤證據」控選舉舞弊
廣東搗破淫窩！按外貌能力分3檔次 一晚可掙50萬

廣東搗破淫窩！按外貌能力分3檔次 一晚可掙50萬

伊凡卡夫婦遭家長投訴違反抗疫規定後 為孩子轉學

伊凡卡夫婦遭家長投訴違反抗疫規定後 為孩子轉學

每天化妝怕爛臉？這4招教你養出柔嫩「雞蛋肌」

每天化妝怕爛臉？這4招教你養出柔嫩「雞蛋肌」