江蘇男涉多起詐騙 為騙婚請演員假扮親友吃喜酒

男子為詐騙小雯，舉辦了四場婚禮，圖為示意圖。（取材自長安劍）

江蘇無錫今年春天破獲一宗口罩騙案，沒想到隨著警方深入調查，竟發掘出一起婚姻詐騙 案。嫌犯不僅在沒有離婚下與另一名女子舉辦四場婚禮，而且來參加的親友嘉賓竟都是他花錢請來的演員。

香港01報導，無錫一名男子年初疫情高峰期間，以「有口罩進貨渠道」、「姐姐做熔噴布生意，手上口罩貨源充足」為由，先後騙取逾20人錢財。其中兩人分別被騙6.5萬元（人民幣 ，下同，約9800美元 ）及15萬元（約2.2萬美元），遲遲未收到貨，於是向警方報案。

警方逮捕該男子，發現他此前在未與妻子離婚的情況下，先後和另一名女子小雯（化名）舉辦了四場婚禮，並以夫妻之名同居，直至小雯懷孕。實際上，嫌犯原本的妻子、孩子，就一直生活在他與小雯居住小區的隔壁；而四場婚禮也皆為騙局，參加婚禮的親友嘉賓都是男子請來的演員。

男子聲稱口罩騙案是為了小雯，但實際上，小雯先後被該男子以「轉增房產（實為出租屋），需支付4.5萬元（約6800美元）稅費」、「賣房作為孩子撫養費，需補交土地出讓金14.5萬元（約2.1萬美元）」、「開設公司」、「給工人發糧」等的理由騙取了大量財產。

而且小雯與男子所生的雙胞胎女兒26周就早產，身體狀況不佳，孩子們一出世，小雯就欠下巨額醫療費。幸好，女兒出生三個月後健康出院。

無錫市新吳區檢察院表示，男子犯下口罩詐騙、房屋買賣詐騙、其他詐騙等共計64萬餘元（約9.6萬美元）及重婚罪，並對其依法批准逮捕、提起公訴。