老賴躲債4年 因「雙11」更新收貨地址被逮

方老闆因更新淘寶收貨地址，讓法官得以找到他。（取材自微信）

杭州桐廬縣人民法院微信 公號11日發布，一名「老賴」（失信被執行人）欠薪5800元（人民幣 ，下同，約880美元 ）逃避四年，桐廬法院10日晚間發現他更新了「雙11」收貨位址後，執行法官按照該位址成功將這名老賴抓獲。該老賴方姓老闆知道逃不掉，只好當場付清了欠下的5800元工資，並繳納2000元罰款。

報導指出，安徽人小王在浙江做工，2016年以來，陸續為方老闆做了排汙、改裝插座等七個小工程，每次結帳時，方老闆都說下次一起結，沒想到方老闆欠債越來越多，直到有一次小王實在撐不下去，找方老闆討要多次，才勉強拿到700元，剩下5800元工資一直拖欠至今。

從2016年2月到今年6月共四年半的時間裡，方老闆不僅不支付欠薪，後來還換了電話，無奈之下小王於今年6月，將方老闆告到桐廬法院。

判決生效後，方老闆仍然不肯主動履行，小王只能申請強制執行，執行立案後，執行法官向方老闆發出了執行通知書、財產申報令等法律文書，方老闆施展「躲」字訣，跟執行法官玩起了「躲貓貓」。

執行法官按照方老闆的戶籍地址多次上門找尋，但都沒有找到方老闆。隨著雙11到來，執行法官10日在追蹤方老闆數據時，發現他更新了淘寶收貨地址。

以為自己躲得很好的方老闆，一看到執行法官頓時愣住，知道自己這次躲不過去後，只好乖乖跟執行法官到法院。

隨後，桐廬法院將方老闆拒不履行的行為罰款2000元，方老闆只好當場打電話向朋友借錢，當場付清積欠多年的5800元工資，並繳納2000元罰款。