先剪生殖器後殺人… 江蘇51歲大媽狠心復仇 網友讚烈女

小娟剪掉男子的生殖器並將他殺害。（取材自上海熱線）

江蘇一位51歲大媽剪掉64歲大爺的生殖器，又用絲襪將他勒死，引發網友熱議，稱「這是烈女為民除害」。

上海熱線報導，江蘇省宿遷市檢察機關日前公開一則起訴書。51歲的小娟（化名）去年下藥將一個64歲的男子迷暈，然後剪掉了他的生殖器，又用絲襪將他勒死。犯罪動機是，她遭被害男子強姦，非常憤怒，便伺機報復。

據報導，2019年7月16日下午，小娟下午6時左右來到64歲男子陳某的住處。在趁被害人吃飯的時候，小娟在水裡放了名為「氯硝西泮」的安眠藥。這些藥她自己平時也會服用，具有較強的安定作用，當時她在水杯裡放了一共放了七、八粒。

就這樣，吃完飯後，陳某喝掉了這杯放著安眠藥的水昏睡了過去。隨後，小娟便用絲襪勒住對方的頭頸，再持剪刀剪掉陳某的生殖器，最後把陳某勒死。

另據現代快報報導，「在一個月前，陳某曾強姦過我。」在案發後，小娟主動坦白了自己的相關情況。據她交代，在2019年6月份的某天，自己曾在陳某的居住地被對方強姦，所以才產生了伺機報復的想法，並最終做出了這些事。

檢察機關認為，小娟故意非法剝奪他人生命，致人死亡，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以故意殺人罪追究其刑事責任。而小娟在歸案後，如實供述自己的犯罪事實，可以從輕處罰。日前，宿遷市檢察機關依法對本案提起公訴。