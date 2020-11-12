小伙轉帳網戀女4.8萬 見面崩潰：她百公斤 「比我魁梧」

張女本人。（取材自株洲晚報）

湖南株洲小伙小劉去年11月在網上玩遊戲時結交了一名女性好友，日復一日的交流之下雙方很快發展成戀人關係，之後女友提出的任何要求小劉都盡量滿足，從11月至今年3月，總共向女友轉帳了32萬(人民幣，下同，約4.8萬美金)，可令小劉萬萬沒有想到的是，女友的身分、照片居然都是假的，這場甜蜜的戀愛竟是一場「網戀騙局」 。

南國今報報導，今年29歲的劉先生一直單身，家人催促他找對象。去年11月，他在網遊中結識女網友張某，兩人在遊戲中結為「夫妻」，隨後還在微信 中互加好友。

劉先生說，張女在朋友圈發的「自拍」，無一不是皮膚白淨、身材纖細、打扮時髦的靚照，還說自己正在準備出國留學的相關事宜。隨著聊天的推進，兩人陷入了熱戀。

交往中，張女多次以生病、沒生活費、沒錢交房租等理由，向劉先生索要錢財。可劉先生多次提出視頻聊天和見面請求，都被拒絕了。

據報導，今年2月，22歲的張女向劉先生求助，稱父母出車禍 了，急需一筆救命錢。劉先生二話沒說，就在網貸平台借款20餘萬元，轉帳給了對方。「她說這算彩禮錢。」可當劉先生再次提出見面時，還是遭到了拒絕，這讓他起了疑心。

通過多方打探，今年3月，劉先生找到了張女在江蘇的家。眼前的這名女子讓劉先生覺得難以接受，「她體重接近100公斤，比我還要『魁梧』，好崩潰……」

報導指出，更讓劉先生氣憤的是，張女所說的個人情況、家庭情況全部都是假的。

據統計，劉先生前後為張某花了32萬元。因張某一直不願退還費用，劉先生才決定報警。

辦案民警張文檢說，張女在和劉先生「談戀愛」的同時，還與其他兩名男子保持「戀愛關係」，累計涉案金額超40萬元。目前，張某因涉嫌詐騙 罪已被警方依法刑事拘留。