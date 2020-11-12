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河北精神病患住院期間懷孕 男護工幹的！醫院撇責

中國新聞組／綜合報導
小雨在魏縣精神康復醫院封閉住院期間懷孕。（取材自澎湃新聞）
小雨在魏縣精神康復醫院封閉住院期間懷孕。（取材自澎湃新聞）

一提起懷孕的妻子，年輕的小海（化名）就氣憤不已。他的妻子小雨（化名）因患有精神疾病住進了河北魏縣精神康復醫院，其間一名男護工竟然和她發生了關係，導致懷孕。老婆懷了別人的孩子，感到奇恥大辱的小海想討個說法。

澎湃新聞報導，小海經媒人介紹於2019年10月和22歲的小雨結婚，還因此欠下20多萬債務。

2020年3月，小海和家人發現小雨行為更加異常，不說話也不吃飯，就喜歡躺著睡覺，叫不醒。雙方家長協商決定帶著小雨到魏縣精神康復醫院檢查，醫院張院長保證三個月後治好，於是4月7日辦理住院手續。小海因為要養家、還債務，他就外出打工了。

小海表示，媳婦剛住院時，他母親沒隔多久就去醫院看望一次，但魏縣精神康復醫院規定治療期間不讓患者見家人，他的母親便不再去探視了。

據報導，經過三個多月的治療，因承擔不起醫藥費，7月19日小海的母親把兒媳婦接回了家。小雨根本就沒有治療好，她還是不喜歡吭聲，不能幹任何家務活兒。大約半個月後，小海的母親發現小雨有嘔吐現象，8月帶到醫院檢查，顯示妊娠50天左右。按照推斷應該是住院期間6月左右懷的孕。

「我得知情況後猶如晴天霹靂，十分痛苦和氣憤！」小海生氣地說，從4月初到8月，因為自己在外地打工，根本就沒有和妻子親密接觸，顯然這個孩子是別人的。

報導指出，小海的母親、舅舅等人8月22日到魏縣精神康復醫院討說法。一名男護工郭某站了出來，承認是他和小雨發生了性關係，但辯稱雙方是自願的。

魏縣精神康復醫院的任副院長表示，護工郭某31歲，單身，主要是打雜、護理精神病患者，平時很老實。本來小雨在三樓，全是女患者，不允許隨意走動和外出，但小雨有一天獨自到二樓醫辦室，向郭某索要零食吃，孤男寡女，郭某沒有控制住，「發生了不該發生的事」。任副院長稱，醫院扣發了郭某的工資，並於8月底予以辭退。但他認為，這屬於郭某個人道德問題，醫院沒有多大責任。

小海家人四處討說法處處「碰壁」，小海的舅舅無奈地說，從8月22日至今兩個多月了，他們找不到郭某，魏縣精神康復醫院不理不睬，魏縣衛生健康局只說給調解一下也沒有下文。目前他們已經報警。

小雨的早孕影像報告單。（取材自澎湃新聞）
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