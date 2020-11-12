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貪腐還不夠… 延吉公安局長收受茅台、五糧液 賣出獲利85萬

中國新聞組／北京12日電
延吉原公安局長金京日，因受賄罪被判處6年4個月有期徒刑。（取材自每日經濟新聞）
延吉原公安局長金京日，因受賄罪被判處6年4個月有期徒刑。（取材自每日經濟新聞）

22歲從警的金京日，曾獲得獲得過全國優秀人民警察、吉林省十大傑出青年稱號，他的官運直上、記功不斷，從派出所所長一路升遷至延吉市政府副市長、市公安局局長。大有前途的警界精英，如今，卻因為嚴重違紀違法、涉貪523萬元(約78萬美元)，讓身上的警服換成了囚服。

每日經濟新聞報導，中央紀委國家監委網站11日公告，2019年5月，金京日因涉嫌嚴重違紀違法，接受延邊州紀委監委紀律審查和監察調查，被採取留置措施；同年11月被開除黨籍、開除公職。2020年6月，吉林省安圖縣人民法院一審判決金京日犯受賄罪，判處有期徒刑6年4個月，並處罰金35萬元，金京日當庭表示認罪服法不上訴。

1962年出生的金京日從警35年，數次立功獲獎。金京日認為，能夠坐上延吉市公安局長的位置，靠的是自己的努力打拚和多年積累的人脈。當上門來請託辦事的人越來越多。他通過「過問案情」、「跟下面打招呼」等方式，為他人在企業經營、辦理貸款、職務調動提拔上謀取利益，非法收受財物380多萬元。

金京日對下屬的「感謝和心意」來者不拒。他多次收受禮品禮金，還把個人在飯店、歌廳的消費，讓下屬埋單。知道他喜歡喝酒，企業老闆和下屬不斷送來茅台、五糧液。金京日自己喝不完，就把酒放到熟悉的餐廳和酒吧代賣。委託代賣的酒達800多瓶，賣酒款累計85萬餘元。 

金京日甚至設立小金庫，為了花錢方便，他和下屬從延吉市公安局裝修改造資金和派出所維修費、改造工程中套取270萬元，用於不能入帳的花銷。同時，金京日還縱容妻子吳女收受他人錢財。

報導指出，金京日將2006年來以收受的違法所得523萬元交給妹妹藏匿。金京日並與妹妹串通，一旦找上她調查，只交代其中200萬元是金京日所有，其餘都是弟弟的。同時，金京日將延邊某商業銀行原董事長孫男給予的45萬元股份偽裝成弟弟、妹妹正常購買。

2020年6月，吉林省安圖縣人民法院一審判決金京日犯受賄罪，判處有期徒刑6年4個月，並處罰金35萬元。

公安 警察 貸款

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