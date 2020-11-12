尋釁?失言? 河北企業家孫大午被捕 公司遭接管

河北企業家孫大午被捕。(取材自紅星新聞)

有「中國 企業家良心」稱號的河北大午集團創始人孫大午，11日被警方依涉嫌尋釁滋事，破壞生產經營等罪採取刑事強制措施。有報導稱地方政府已全面接管了大午集團。孫大午曾因「因言獲罪」而廣為人知，此次被抓也引發聯想。對此，集團回應表示，孫大午被抓與公司的土地糾紛有關，且目前企業「正常運轉」。

來源:YouTube

孫大午1984年靠著在一片荒灘上養1000隻雞， 50頭豬起家，曾是聞名全國的「河北省養雞狀元」，1996年創辦大午集團後擔任董事長，2005年後改任集團監事長。大午集團是中國五百大民營企業之一，有員工9000多人，固定資產20億美元，年產值超過30億。

美國 之音報導，有目擊者稱，幾百名警察在午夜包圍了大午集團小區，從公司帶走孫大午及集團高管大約十幾人，孫大午的妻子，集團董事長孫萌也遭到破壞扣押。目擊者並說，地方政府全面接管了大午集團，要求除財務部門之外其它所有分公司和服務網點照常營業。

有報導說，孫大午被逮是因為大午集團今年8月4日與徐水國營農場的土地糾紛。今年8月，大午集團員工為阻止農場強拆大午公司房屋而和警察發生衝突，有20多人受傷。孫大午在微博上曾多次提及郎五莊村與徐水國營農場法人土地之爭，且大午農牧集團的員工疑似與徐水國營農場爆發過爭鬥。

孫大午並曾在微博轉發文章稱，2020年3月，大午農牧集團所在的「保定市徐水區高林村鎮郎五莊村村民提出，徐水國營農場自1963年以來，侵占郎五莊2400多畝土地近60年，希望村委會出面索要被侵占的土地。

據網上流傳的文章稱，8月4日凌晨4點，徐水國營農場人員開著挖掘機，吊車，凌晨5點，大午農業員工和郎五莊村民趕到現場，阻止對方逃跑，扣下了他們用鏟車，起重機吊車和轎車。大午集團職工大會並曾公開抗議地方當局的打壓行為。但這些說法未獲集團證實。

針對佔地糾紛，今年8月曾有網民發文稱是大午農牧集團的人先去農場佔了地，搭了簡易房，還拆了農場的院牆，農場才反制，並稱公安 機關已關注此事。

紅星新聞報導，高碑店市公安局稍後發布警情通知，孫大午等人涉嫌尋釁滋事，破壞生產經營等違法犯罪，公安機關依法對孫大午等人採取了刑事強制措施。

報導稱，孫大午11日被逮是他的「二進宮」。17年前，孫大午曾因以高於銀行同期存款利率、承諾不交利息稅等方式，向社會變相吸收存款1308餘萬元，被依「非法吸收公眾存款罪」被判處有期徒刑3年，緩期4年執行，同時交納10萬元罰金。孫大午後來在2003年出獄。

公開資料顯示，大午農牧集團涵蓋產業從養殖到種植，從酒業到食品，從觀光旅遊到溫泉度假，共有28家獨資公司。孫大午兒子孫萌在集團的持股比例為18.75％，是法定代表人。

媒體：企業家有「異」見 黨不能接受

中國新聞組／北京12日電

有媒體報導稱大午農牧集團創始人孫大午被捕前，大午集團曾召開職工會議聲援被捕員工，並公開抗議政府打壓。有報導稱，中國經濟面臨困境，更需鞏固政權，民營企業家關注時政若與中共看法不一致，官方就可能對企業限制甚至打壓，孫大午這次被捕恐是「因言獲罪」。

自由亞洲電台報導稱，大午集團這次在發生土地糾紛時，曾有30多人被抓到派出所，當時公司曾指控被捕的人員中有人受到虐待，大午集團後來並召開職工會議，公開抗議政府打壓。

對此，報導引述熟悉孫大午、流亡美國的民營企業家王瑞琴說，孫大午是個有思想有擔當的人。至於孫大午被捕原因，王瑞琴認為，企業規模過大，能夠對政府形成威脅，是中國共產黨不能接受的。只要企業關注時政，並與共產黨看法不一致，官方就要對企業進行限制甚至打壓。

報導並引述旅居美國的前湖北鄂州知名企業家、市工商聯副主席肖運軍說，中國經濟面臨困境，更需鞏固政權。「這些民營企業家恰恰代表老百姓一部分。（政府）恐嚇這些有能力、有經濟實力的企業家，從政治上讓老百姓沒有反對的聲音。然後從經濟上收割他們，通過把私有財產變為國家財產的方式來打壓他們」。

美國之音報導，孫大午在這次案件之前，曾有兩起被捲入法律官司的紀錄引人注目。一次是2003年4月，大午集團公司因其網站上發表了「小康社會的建設及難點」、「悼念李慎之」、「兩位民間商人關於中國的時局及歷史的對話」等三篇文章，被警方以「嚴重損害了國家機關的形象」，下令整頓網站，停業6個月，罰款15000元。

另一次在2003年5月，孫大午因非法集資而被捕，他的兩個弟弟大午集團副董事長孫志華、總經理孫德華等都被警方扣押。這個集資事件當時在全國引發廣泛關注。許多人認為大午集團為社會創造了許多財富和就業，卻無法得到銀行的貸款。後來法院對孫大午做出外界認認量刑較輕的判決，孫大午在判決後曾表示「我無罪，但我服法」，也因此獲得「中國企業家的良心」稱號。

美聯社報導，孫大午對幫助過他的維權律師許志永多加讚揚，可能引起了當權者的不快；許志永和一些活動人士後來被當局以「煽動和顛覆國家政權罪」逮捕。孫大午今年5月還在社交媒體帳戶上讚揚那些律師，說他們讓受害者看到了一點亮光，保持了一點對法律的信心，點亮了他們生存下去的希望。

綜合報導，孫大午自稱是堅定的「人民公社」信仰者，並在集團內實行「烏托邦」實驗，他曾說自己有一個夢，就是建一座大午城，一個世外桃源。並曾多次表示，要堅定不移走共同富裕之路。