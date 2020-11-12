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學費11年200萬…女兒跳樓自殺 父：不該送她上私校

中國新聞組／北京12日電
田墜亡的小學部建築共四層高。（取材自紅星新聞）
田墜亡的小學部建築共四層高。（取材自紅星新聞）

北京一所知名國際學校的高三學生小田，日前在校內跳樓自殺。小田的爸爸質疑，「學校也有一定責任」，並且自責，自己最大的錯誤就是「將孩子送到了那所私立學校」。

紅星新聞報導，今年17歲的小田就讀於北京市私立匯佳學校，這是一所全日制封閉式寄宿學校。小田爸爸表示，高三開學前，自己便向學校繳納了一年約30萬元（約4.5萬美元）的學習費用；在匯佳學校就讀的這11年，自己先後為女兒共繳納了約200萬元（約30萬美元）的費用。

小田今年高三，托福考試成績107分，正準備申請英國的大學。爸爸說，女兒以往「參與活動比較積極」，且學習成績綜合評定均在年級名列前茅，「她的性格偏文靜，但也常參加學校的很多活動，喜歡跳舞和彈鋼琴，會打籃球，以前還是學校足球隊的隊長」。

小田墜亡當天所購耳環。（取材自紅星新聞）
小田墜亡當天所購耳環。（取材自紅星新聞）

10月12日，小田在下午下單買了一套學校冬季款校服，還在網上買了一對耳環。她應該在上完晚自習後回宿舍，但當晚7時左右，學校發現小田「不見了」；晚上八、九點鐘還打電話問家長「孩子怎麼不在宿舍？」。

當晚尋找無果，當晚向派出所報警。隔天早上，學校的清潔工人在小學部的兒童樂園發現小田的屍體，死因為墜樓而死。從監視器可看到，事發當晚6時多，小田從學校禮堂門口一旁的小門進入小學部，推測她可能是從四樓墜落。

家長認為，「如果學校早一點發現，孩子或許還有被救助的可能性」。並指出小田去世後，學校「態度很冷漠」，讓他認為「學校在監管上存在很大的問題」，例如有沒有心理輔導老師跟她溝通過，學校總是給不出任何數據。家長稱，此次事件「學校應該負起很大的責任」。

家長回憶，女兒高三前曾提出「想要轉校」。女兒曾說，在校外參加托福考試補習班時，與其他老師和學生交流，發現外面的老師教學和她在所讀的學校接受的教育差距很大，她認為，「自己隨便在哪個學校去學習，都會比現在更優秀」，當時他不以為意，讓女兒繼續在匯佳學校上學。

家長說，「事後才會覺得，是我們把孩子害了，怎麼會把孩子送到這樣一個學校。我現在覺得我們最大的錯誤，就是把她送到了這個學校。」

17歲高中生小田墜亡地點。（取材自紅星新聞）
17歲高中生小田墜亡地點。（取材自紅星新聞）

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