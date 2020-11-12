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研究生自殺頻傳 教育部10戒規範導師

中國新聞組／北京12日電

中國近年來研究生自殺事件頻傳，教育部11日發布「研究生導師指導行為準則」，對研究生導師頒布十個「不得」，其中包括「不得侮辱研究生人格，不得與研究生發生不正當關係」。

中央社報導，今年10月13日，大連理工大學一名研究生在實驗室自縊身亡，這名研究生在遺書中提及為了逃避找工作而考研究生，卻遇到不負責任的導師，自己的研究生生涯從而處於「浪費時間」的狀態，令他面臨身心壓力。

5月1日，中國傳媒大學藝術學院黃姓女碩士生墜樓身亡。自稱家屬的網友事後發文指控薛姓導師多次刁難畢業論文，不讓通過，導致黃女精神崩潰，墜樓自殺。她原本再過一個月即可畢業。

2019年12月25日晚間，南京郵電大學材料學院一名碩士研究生，在實驗室用一把火結束了自己年輕的生命。多名學生事後指控張姓導師長期對這名研究生謾罵壓迫、人格侮辱，還逼迫在承諾書簽字延畢，並要求賠償不合理的實驗費用，導致該生罹患重度憂鬱，最後不堪重負。

據中國教育部官網發布，導師被定位為研究生培養的第一責任人，這十個「不得」還包括：不得對研究生的學業進程及面臨的學業問題疏於監督和指導；不得要求研究生從事與學業、科研、社會服務無關的事務；不得違規隨意拖延研究生畢業時間；不得有違反學術規範、損害研究生學術科研權益等行為。

教育部 中國

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