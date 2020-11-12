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失足墜河… 湖南8旬老奶奶淡定漂流 撿回一命

中國新聞組╱北京12日電
謝婆婆落水後迅速恢復冷靜，雙手一直環抱胸前讓身體漂浮。（視頻截圖）
謝婆婆落水後迅速恢復冷靜，雙手一直環抱胸前讓身體漂浮。（視頻截圖）

湖南省醴陵市一名87歲的謝婆婆日前在河邊洗手時不慎跌落水，但她沒有陷入恐慌，反而淡定雙手環抱在胸前，讓身體自然漂浮在水面，令一眾網友拍案叫絕，大讚老婆婆「冷靜得令人驚嘆！」

影音來源：YouTube

香港01報導，事發於淥江附近，網上片段顯示謝婆婆落水後迅速恢復冷靜，雙手環抱胸前，放鬆身體漂浮等待救援；消防員接報趕到，跳入水用救生圈將謝婆婆救上岸，謝婆婆隨即被送院檢查，其後證實並無大礙。

消防員表示，趕抵現場時謝婆婆已漂浮了一段時間，雖然水面尚算平靜，但仍不能排除她可能被水流沖走的危險，所幸大約花了20分鐘便成功救人。

謝婆婆稱，事發時是打算到河邊洗手，「豈料腳一滑便掉到水裡了，我就抱著自己，躺在水裡，嗆了水我又吐掉。他們（消防員）說我（獲救時）仰面睡著，我自己也不曉得。我不會游泳，謝謝他們把我救上來了，沒讓我淹死。」

網友大讚謝婆婆鎮定，「老奶奶太厲害了，簡直冷靜的讓人驚歎」、「這心理質素，自歎不如！」、「教科書式的自救」、「即使不會游泳，全身放鬆是能夠浮起來的，給奶奶點讚！」

游泳 香港 YouTube

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