黑白兩道通吃 雲南「書記」5年貪千萬 真實身分竟是…

周忠慧假扮「書記」在雲南橫著走，當地人卻不知道他是哪個部門的書記。(視頻截圖)

雲南昆明有一位「周書記」，黑白兩道都吃得開，酒桌上，他掌控全局，生活裡，他住著花幾百萬的豪華別墅，開著豪車，甚至還配了司機，但奇怪的是好多人都不知道他是哪個部門的書記。直到2020年2月他因受賄近千萬人民幣 被拘捕，真實身分才曝光，竟然是一名司機，卻投機大搞行賄收賄。

每日經濟新聞報導，「周書記」本名是周忠慧，隸屬雲南機關事務管理局車隊原黨支部書記，事業單位七級職員，平日愛賣弄，喜出風頭。其實他剛從部隊轉業到地方工作時，也曾踏實肯幹，但因私慾膨脹、特權思想污染，而走上違法亂紀的道路。

報導指出，有一次周忠慧開車送時任雲南省委書記白恩培的客人去機場 ，不巧當天昆明大堵車，他給白恩培的秘書李小平打電話說明情況後，李小平隨即讓整個道路為周忠慧的車讓道。正是那一次經歷，讓周忠慧嘗到了權力的滋味。

周忠慧在懺悔錄裡寫道，那段時間，時常能見到政治人物出入各種闊氣高檔場所，他們一個電話、一張紙條，分分鐘就解決許多大事小情，讓他覺得「當官真是太好了」。於是他打著領導用車的旗號，開著專車到會所，在酒桌上與老闆、老鄉交往，有意無意地給別人傳遞自己認識領導多、路子野、能辦大事的信息。

報導說，後來周忠慧甚至拿出20萬元(人民幣，下同)賄賂一名商人崔利彬去找關係，讓自己當上機關事務管理局車隊黨支部書記。在營造當領導書記，能辦事的形像後，周忠慧開始收錢為老鄉、老闆朋友「辦事」。

五年間，周忠慧「辦事」範圍擴及幫煤老闆少繳礦產資源有償使用費、協調從輕處理獅子山煤礦重大瓦斯爆炸事故、為煤礦違規辦理採礦權變更登記、為老闆朋友的兒子就讀昆明某名校疏通…5年下來，夥同他人共受賄966萬元。

然而夜路走多，總會碰到鬼，「周書記」終於東窗事發，被拘捕下獄。往日總總奢華、送往迎來，終究是一場空。