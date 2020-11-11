河南名校生殺人 逃亡躲橋洞20年 …生活太苦就宰流浪狗來吃

47歲名校畢業生犯下命案，逃亡20年看起來像一位老人。（取材自安徽網）

河南鄭州一名校畢業生王曉軍（化名）20年前犯下命案後四處潛逃，最後在蕪湖一立交橋下安家落戶，近日被安徽警方逮捕。

環球網報導，王曉軍高校畢業後，分配在一家化學研究所工作，自認為懂技術的他，感覺到社會對他不公，27歲的王曉軍，因為工作上的一些原因，和研究所的一名同事發生了糾紛，隨後犯下了命案。

案發後，王曉軍開始了逃亡生活。一開始逃往到雲南，後輾轉浙江，王曉軍發現大城市無法生存，逃往多地後，來到了安徽蕪湖，他發現蕪湖郊區有一處立交橋下，很少有人光顧，於是在橋洞下搭建了簡易棚戶、安家落戶。

名校畢業生犯下命案，住橋洞20年。（取材自安徽網）

在解決基本「住房」後，他利用早年學過的知識，私自接通公共電路，解決了用電問題；他白天開荒種菜、飼養家禽，收養流浪狗，一旦他覺得生活得太苦，他會宰殺一條狗，改善生活。夜晚騎著三輪車四處拾荒或者替人擺攤，上演了一出現代城市版「荒野求生」。

一次替人擺地攤，發現攤主居然是他的老鄉，他隱瞞身分，花言巧語騙取了朋友的信任。用其朋友的身分證辦了電話卡，在街頭蹭WiFi，解決精神需求。

這個實際年齡只有47歲的中年男子，看上去就像一位老人 ，讓人根本想不到的是，他居然是一個殺人潛逃20年的網上逃犯。

今年11月初，蕪湖特警三大隊民警通過研判，發現了20年前河南鄭州一起命案的在逃嫌疑人王曉軍可能落戶蕪湖。特警守候三天兩夜終於擒獲王曉軍，他對當年犯下的命案供認不諱。

面對蕪湖警方的審問，只有47歲，看上去就像一位60多歲的王曉軍說：「當年的事我不想多說，反正有這一天」。