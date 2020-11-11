百元上海一日遊 14個景點只玩1個 3999元可與「董事長女兒」交友

被帶到玉器店。（視頻截圖）

廉價旅遊團一直為人詬病，近日，一段「臥底實拍：廉價旅遊團上海一日遊」走紅網路，視頻中，旅行社承諾可玩14個景點，卻僅有1個，花3999元還可與玉器店董事長女兒交友，引起網友熱議。

紅星新聞報導，拍攝者喻先生和雷先生及其母親扮作遊客，在百度 上找到「中國國旅 華東旅遊散客預定中心」參加「上海一日遊」，行程為100元遊玩14個地方：金茂大廈、環球金融中心大樓、百年歷史陳列館、東方明珠電視塔、城隍廟、外灘、南京路步行街、乘坐豪華遊輪遊黃浦江等。網站寫了純玩，喻先生沒問客服是否購物，怕引起懷疑。

喻先生說，遊玩當天上午，司機把我們送到集合點，上了大巴，8:00出發。導遊說，不添加任何自費景點。先把我們帶到金茂大廈。先拍照，喻先生花了150元買了六張P好圖的照片，拍完照上樓登頂、觀光、自由活動。

在第一個景點掏錢拍紀念照。（視頻截圖）

第二個到絲綢店，聽導購大姐講買絲綢被套、蠶絲被等，導遊站在門口，不讓人隨意出去。

第三個是玉器店，進入玉器店，男經理帶著「董事長女兒小玉」進來了。小玉大約三、四十歲，先吹自己家世，說她父親是從雲南起家，家族產業在緬甸 玉裡面占據半壁江山，接著就掏出一串手鏈，說手鏈可以抗疲勞、促進血液循環等等。然後是最戲劇化的一幕。小玉說，接下來，我就要賣第二樣東西，「我自己！」

小玉讓男經理拿了一張紙，寫了三個數字：3999是三生有幸遇見大家；6666是祝大家六六大順；9999是長長久久。然後說要跟大家賭一把，看大家敢不敢花這個錢跟她交朋友。但沒有一個人舉手。後來有一個北京 阿姨就舉手了，說自己願意花這個錢。小玉就帶著這位阿姨去展廳的另一側付錢去了。

2元船費的 渡輪被稱為是豪華遊輪。（視頻截圖）

接下來去乘所謂的「豪華遊船」，2塊錢一張輪渡票。大家在排隊安檢過閘機，開始回憶那些騙局，都已經反應過來了，都罵罵咧咧的。這時候再回頭看，導遊已經不見了。

報導說，喻先生已向上海市文化和旅遊局投訴，但上海旅遊質量監督所工作人員表示，遭投訴的旅行社均不存在。

視頻發出後，即登上熱搜。不少網友留言曬出自己的旅行被騙經歷，也有網友表示要多和長輩溝通，「多陪伴，少受傷。」