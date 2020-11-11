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投資鄧紫棋演唱會被詐1200萬 女老闆討錢不成被捅刀

中國新聞組／綜合11日電
女老闆被捅的傷口。（取材自封面新聞）
女老闆被捅的傷口。（取材自封面新聞）

3年前精明幹練的企業老闆趙丹，現在變得抑鬱失眠，起因是2017年12月19日光天化日下的凶案；凶案與趙丹投資五月天、鄧紫棋演唱會，被騙1200萬元（人民幣，下同，約181.9萬美元）有關。

封面新聞報導，趙丹2016年10月透過中間人認識張玲，她自稱經營文化傳媒公司，承辦過多位明星的演唱會。趙丹當時因信任中間人，與張玲的公司簽下兩項合約，投資五月天演唱會800萬元及鄧紫棋演唱會400萬元，分別可獲35%及23%利潤

「演唱會順利辦完後，張玲告訴我利潤比預期好。」但到了該給利潤時，張玲卻要求她繼續投資劉德華的演唱會。不過趙丹並未投資，而是一直表態想先拿回先前投資款項。「之後她給了我700萬，還有300萬，她說是劉德華的項目需要，想跟我借300萬，然後給我打了欠條。」趙丹說。不料，之後張玲就失聯了。

據報導，2017年12月趙丹遭兩名男子尾隨襲擊，一人拿刀捅向趙丹，另一人用腳絆倒趙丹後蒙住她的頭，趙丹隨即失去意識。趙丹清醒後，報警送醫撿回一命。

事後一名陳姓兇嫌被捕，他說是2017年11月接到委託，有人要找打手替張玲出氣；他和好友一起動手後，獲6萬元酬勞。

鄭州法院今年11月9日開庭審理相關案件，指控陳嫌尋釁滋事罪，不過趙玲的律師認為陳嫌應犯故意傷害罪；此外，趙丹和律師都認為，張玲才是這起犯罪的「主謀」。

目前張玲還沒獲得任何起訴。趙丹則鎮日惴惴不安，「這個犯罪團伙沒有全部落網，讓我非常沒有安全感，3年來每天都高度緊張」。

女老闆收到的投資證明條。（取材自封面新聞）
女老闆收到的投資證明條。（取材自封面新聞）

投資 利潤 鄧紫棋

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