我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美經濟投白登一票！吹噓拚經濟的川普沒占到便宜

北卡參議員選戰 民主黨認輸 國會關鍵轉向喬州

「你是不是不要我們了？」 9歲姐帶5歲弟視頻尋母

中國新聞組／北京11日電
視頻中，姊姊帶著她的弟弟，手持印著母親頭像和地址的紙張，希望母親能回家。(取材自紅星新聞)
視頻中，姊姊帶著她的弟弟，手持印著母親頭像和地址的紙張，希望母親能回家。(取材自紅星新聞)

「媽媽，今年一直聯繫不到你……前幾天，弟弟坐了20多個小時的火車去看你，你為什麼不見他，媽媽，別的小孩都有媽媽在身邊，你是不是不要我們了？」最近幾天，一段「媽媽，我和弟弟都很想你」的27秒短視頻，在不少網友的朋友圈刷屏。

紅星新聞報導，視頻中，一名看起來八、九歲的姊姊帶著她的弟弟，手持印著母親頭像和地址的紙張，希望老家在四川南充市營山縣的母親能回去。

據報導，「視頻是網友通過我們抖音帳號的後台傳給我們，希望我們能幫兩個孩子找到母親。」營山縣融媒體中心相關負責人說，接到網友求助後，對該視頻內容進行編發，希望能幫這對姊弟找到母親。

報導指出，在這條抖音短視頻下方留言顯示，一位自稱視頻中姊弟的舅媽留言稱，孩子的母親之所以不願回去，是因為遭到家庭暴力。

據報導，視頻中的姊弟二人是河南人，目前跟父親在廣東生活，姊姊九歲，弟弟五歲，今年春節前後便聯繫不上母親了。

據報導，這對姊弟的外公說，已看到網上兩個外孫的視頻，但自己也聯繫不上女兒，不知道她在哪裡。前些年，女婿曾多次動手打女兒，女兒去年還曾起訴離婚但未獲准。

報導指出，孩子的父親表示，此前確因一些家庭瑣事動手打過妻子，但自己現在已經改變，只要妻子能回來，他可以寫保證書；兩個孩子現在還小，一直很想她，希望妻子能回來陪孩子長大。

抖音

上一則

香港流感大爆發 99校千人中招

下一則

「愛國者標準」料不涵蓋區議員

延伸閱讀

「不是我」友讚她舞藝 才發現舞者是失散20年雙胞胎

「不是我」友讚她舞藝 才發現舞者是失散20年雙胞胎
聖瑪利諾華協 線上擬籌20萬

聖瑪利諾華協 線上擬籌20萬
聖瑪利諾華協中秋晚會 7日線上舉行

聖瑪利諾華協中秋晚會 7日線上舉行
字節跳動擬推抖音單獨赴港上市

字節跳動擬推抖音單獨赴港上市

熱門新聞

不少年輕人會辦派對慶祝生日。（示意圖／取材自pixabay）

「名媛」辦生日趴 噴150瓶香檳卻賴帳 賠光父親積蓄

2020-11-06 08:00
中國網民擔心川普倒台，在網上發起段子要保衛「一萬卡」。（取自觀察者網）

網民笑看美國大選 保衛「川建國」更要保衛「一萬卡」

2020-11-08 09:52
武漢一名女計程車司機日前載送一位女性乘客，聽到對方要求「開快一點」，沒想到在行經隧道時，就驚覺後方女乘客「不見了」。（取材自微博）

武漢隧道驚魂…女乘客催開快點 司機回頭「後座空了」

2020-11-08 12:00
華為副總裁驚傳在深圳猝死。(視頻截圖 )

華為副總裁深圳猝死 享年55歲

2020-11-03 00:13
雷慶瑤在深圳時裝周走秀。（取材自紅星新聞）

自信最美！90後「斷臂」模特時裝周走秀 感動無數人

2020-11-05 08:00
美國總統大選吸引眾多中國民眾關心。（歐新社）

中國網民瘋美國大選 翻牆也要挺「川建國」

2020-11-04 21:16

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
為何少數國家未祝賀白登？CNN：因瘋狂的72天要開始了

為何少數國家未祝賀白登？CNN：因瘋狂的72天要開始了
輝瑞疫苗受試者曝副作用像嚴重宿醉！第2劑後更嚴重

輝瑞疫苗受試者曝副作用像嚴重宿醉！第2劑後更嚴重
國際獨立觀察團公布報告：川普聲稱選舉舞弊毫無根據

國際獨立觀察團公布報告：川普聲稱選舉舞弊毫無根據
賀電有玄機！英相強生表面恭賀白登 暗裡恭賀「他」

賀電有玄機！英相強生表面恭賀白登 暗裡恭賀「他」
白登當選未獲官方機構認證 罕為人知總務署成焦點

白登當選未獲官方機構認證 罕為人知總務署成焦點