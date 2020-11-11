「你是不是不要我們了？」 9歲姐帶5歲弟視頻尋母

視頻中，姊姊帶著她的弟弟，手持印著母親頭像和地址的紙張，希望母親能回家。(取材自紅星新聞)

「媽媽，今年一直聯繫不到你……前幾天，弟弟坐了20多個小時的火車去看你，你為什麼不見他，媽媽，別的小孩都有媽媽在身邊，你是不是不要我們了？」最近幾天，一段「媽媽，我和弟弟都很想你」的27秒短視頻，在不少網友的朋友圈刷屏。

紅星新聞報導，視頻中，一名看起來八、九歲的姊姊帶著她的弟弟，手持印著母親頭像和地址的紙張，希望老家在四川南充市營山縣的母親能回去。

據報導，「視頻是網友通過我們抖音 帳號的後台傳給我們，希望我們能幫兩個孩子找到母親。」營山縣融媒體中心相關負責人說，接到網友求助後，對該視頻內容進行編發，希望能幫這對姊弟找到母親。

報導指出，在這條抖音短視頻下方留言顯示，一位自稱視頻中姊弟的舅媽留言稱，孩子的母親之所以不願回去，是因為遭到家庭暴力。

據報導，視頻中的姊弟二人是河南人，目前跟父親在廣東生活，姊姊九歲，弟弟五歲，今年春節前後便聯繫不上母親了。

據報導，這對姊弟的外公說，已看到網上兩個外孫的視頻，但自己也聯繫不上女兒，不知道她在哪裡。前些年，女婿曾多次動手打女兒，女兒去年還曾起訴離婚但未獲准。

報導指出，孩子的父親表示，此前確因一些家庭瑣事動手打過妻子，但自己現在已經改變，只要妻子能回來，他可以寫保證書；兩個孩子現在還小，一直很想她，希望妻子能回來陪孩子長大。