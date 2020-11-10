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直播帶貨玩「假」的！ 江蘇、福建破假貨集團 涉案金額3億

中國新聞組／北京10日電
警方查獲的假冒鞋子。（取材自新京報）
警方查獲的假冒鞋子。（取材自新京報）

近日適逢電商「雙11」活動，不只消費者買得開心，假貨商也大發黑心財。 日前警方破獲兩起製假售假案，逮捕數十名嫌犯，扣押各類假冒名牌鞋22萬餘雙、名牌服裝1.2萬餘件，犯案價值超過3億元（人民幣，下同，約4537萬美元），其中許多假貨商品是透過社交平台、直播間帶貨的方式賣出。

新京報報導，今年9月，江蘇鹽城一名女子報案，稱自己從社交平台買了一件名牌男士上衣疑似假貨。警方經調查取證，今年10月同廣東、浙江等地公安機關同時收網，抓獲八名主要嫌犯，搗毀製假售假窩點6個，扣押各種假冒名牌服裝1.2萬餘件，涉案金額1.6億餘元（約2419萬美元）。

此外，福建寧德、周寧兩級公安機關會同廣州、莆田兩地公安機關對「6·23」網路銷售假冒注冊商標的商品案展開統一收網行動，成功抓獲嫌犯62名，扣押假冒品牌成品、半成品鞋子22萬餘雙、涉案金額76萬餘元（約11萬美元），凍結非法資金500餘萬元（75萬美元）。警方稱，該集團銷售範圍涉及20個省市，涉案金額1.5億餘元（約2266萬美元）。

今年6月，福建省寧德市有民眾報案，稱在社交媒體買到假貨。警方調查發現，嫌犯不僅通過社交平台售假外，還建立工作室，招聘年輕漂亮女性開展網路直播帶貨業務。

另一起案件中，嫌犯有一網店，上架的衣服均無牌，當顧客買衣服時，嫌犯會推薦客人添加他的社交平台，該帳號大量發布名牌衣服圖片，出售的衣服均為假冒商品。

警方在偵辦過程中發現，假貨鞋子大都是2020年新款，部分鞋子甚至是正版尚未上市銷售的產品。原來嫌犯購買真品後，就聘請專業人員，層層拆解，利用電腦開版製模，生產高仿假鞋。產品號稱品質足以左右腳單邊方式替換專賣店正品。

此外，為降低被查處風險，犯罪集團會將製售假鞋的生產、倉儲、批發、零售環節分置不同區域，形成跨地區的犯罪網。同時，透過虛構快遞發貨地址，使假鞋來源更具迷惑性。

嫌犯有時貼牌售賣，手段主要分兩種：一是在假冒的商標表面貼上自己注冊的商標，顧客收貨後只要將外層的商標撕掉即可；二是在假冒的名牌商標後加貼一個字母，顧客收貨後只需將多餘的字母撕掉。

警方查處用於售假的直播間。（取材自新京報）
警方查處用於售假的直播間。（取材自新京報）

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