砸千萬買景觀樓 她交屋驚見6根「驚天巨柱」

屋內有6根驚天巨柱。（視頻截圖）

湖南長沙一名女子花費上千萬元人民幣 購買一處單位，交屋時卻發現屋內出現6根驚天巨柱，不僅影響美觀，還計入購樓面積，往後每年更會產生數萬元人民幣的管理費用，讓她氣得向建商討說法。

騰訊報導，劉姓女子兩年前看中長沙環球金融中心25樓，於是斥資買下這個700平方米、有壯闊窗景的空間。沒想到近期即將交屋時，她才發現房內竟有6根大柱子，每根要5個人才能環抱，而建商一開始根本沒有告知。

劉小姐表示，這6根大柱子占地30平方米，加上公攤300平方米，她買下的700平方米空間，真正可用面積只剩一半。由於柱子影響美觀將讓樓面「乏人問津」，每年還得為柱子付出數萬元管理費，「相當於每天都在虧損」。劉女士要求發展商給個說法，但未得到合理回覆，雙方不排除尋求法律程序解決糾紛。

其實，長沙世茂環球金融中心另一名業主王先生也有類似遭遇。當時銷售人員不斷強調柱子不會算入套房面積的，沒想到他買下房子後，發現兩根柱子並沒有被扣除，氣得他直呼「花錢買了兩根柱子」。

一名從事建築行業的網友表示，柱子是承重的主要構件，是要算在建築面積裡的，推測銷售人員是為了更好賣房而隱瞞事實。