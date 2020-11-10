沒看到人？ 江西攪拌廠司機倒入上噸沙土 工人慘遭活埋

男子清理攪拌機漏斗，鏟車司機卻將一車沙子倒進漏斗，導致男子被掩埋窒息死亡。（取材自北京青年報）

江西南昌樂化鎮一男子日前在攪拌站工作時，遭沙土掩埋近三小時後窒息死亡。死者家屬表示，事發時男子正在清理攪拌機漏斗，但鏟車司機卻將一車沙子直接倒進漏斗中，導致男子被掩埋窒息死亡。8日涉事鏟車司機已被刑拘，攪拌站目前已關停，負責人正與家屬協商賠償事宜。

北京 青年報報導，死者女婿宋先生表示，4日家屬接到村民消息，說岳父出事了，等他們感到位於樂化鎮黃墩村的攪拌站時，岳父的遺體已經被人從沙土中挖了出來。宋先生說，岳父是黃墩村人，今年58歲，家裡離出事的攪拌站騎車只有十幾分鐘路程，岳父在此工作已有一段時間。

據報導，宋先生說，事發時，岳父正在一個漏斗裡工作，「雖然漏斗有濾網，但還是需要人工清理一些砂石，防止堵住。」按照正常工作流程，工人清理完漏斗出來後，鏟車才會把沙子再倒進去。但是事發當天，宋先生的岳父還在漏斗工作時，鏟車司機就把剛拉來的兩三噸沙子倒進漏斗中，導致宋先生岳父被沙土掩埋。「我們也不清楚當時他為什麼會把沙子倒進去，現場也沒有安全員，不知道是不是沒看到人。」宋先生說。

據事後到現場的120急救人員向家屬表示，死者被挖出來時已經因窒息死亡兩到三個小時了，宋先生說：「我岳父被挖出來時，鼻子、嘴巴裡都是沙子。」岳父出事的消息還是村民告訴家屬的，當家屬來到事發攪拌站時，鏟車司機和攪拌站負責人都逃離了現場。警方已將鏟車司機控制，目前家屬正在當地政府協調下協商賠償事宜。

報導稱，樂化鎮政府工作人員表示，涉事鏟車司機已經被警方刑拘，攪拌站負責人也在和家屬協商賠償事宜，目前涉事攪拌站已經關停。