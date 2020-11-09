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允員工自願降薪惹議 董座：聲明被迫 獎勵3萬元

中國新聞組／廣州9日電
多益網絡股份有限公司董事長徐波。（視頻截圖）
多益網絡股份有限公司董事長徐波。（視頻截圖）

廣東廣州多益網絡股份有限公司早前因「允許員工自動降薪」事件引發爭議，日前，該公司於官方微博發出《多益董事長徐波聲明》，內容指出，相信員工是真心誠意申請自願降薪，當時申請過自願降薪的人，只要在三天內站出來聲明是非自願、是被迫的，不論其描述是假，多益公司都會給獎勵3萬元（人民幣，以下同）。

澎湃新聞報導，早前一張「允許員工自願申請降低待遇」的對話截圖在網路上流傳，並引發網友質疑公司此舉是「釣魚」，測試員工忠誠度。對此，多益公司再度發表「董事長聲明」，稱當時申請過自願降薪者，只要發表聲明：「我是多益員工姓名XXX，我在申請自願降薪活動中符合申請條件，我申請過自願降薪，但我不是自願的，特此聲明。」就給予3萬元獎金，人數不限。

董事長聲明還提醒，多益員工以外的人或組織，請勿惡意假冒騙取獎金或（做出）其他違法犯罪行為。他們已經收到大量可靠信息，網易參與了這次誤導性的媒體炒作事件。

據報導，此前多益網公司在官方微博發布《多益網絡對自願降薪活動的說明公告》，表示自願降薪是員工合理合法的權利。公司老員工和高管100%申請參加自願降薪活動，內心普遍真實高興滿意。所有符合參與該活動的員工中，93%參與了本次活動。

微博 人民幣 釣魚

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