夢中女神是酒托！廣西男奔南寧相親…差點被詐萬元

一名柳州男子專程到南寧相親，卻遇上酒托詐騙。圖為事發地酒吧。（取材自南國早報）

廣西柳州一位黃姓男子為了見到心儀的「夢中情人」，專程到南寧和女孩見面；沒想到剛在酒吧會合，對方就大肆叫了1萬多元（人民幣 ，下同，約1517美元 ）的餐點，隨即自稱有事先行離去。黃男覺得苗頭不對，驚覺遇上「酒托」詐騙 ，憤而向酒吧老闆要求退費。

南國早報報導，半個月前，柳州的黃先生通過朋友介紹，在網上認識南寧女生「小萌」，聊得十分投機。11月5日，小萌主動提出相親邀約，黃先生欣然赴約，和兩個朋友驅車前往南寧。

雙方見面後，小萌帶著黃先生來到位於南寧市科園大道一家酒吧，並逕自點了一份牛排、果盤、六瓶紅酒還有幾份小吃，總價1萬80元。當時礙於面子，黃先生二話不說埋單。結完帳後，小萌對黃先生說家裡有急事，火速離開。

事後黃男向朋友訴苦，朋友提醒可能是遇到了「酒托」，兩人重回酒吧後，朋友林先生說，「我覺得價錢高得離譜，店面一看太簡陋了，營業執照也不在裡面，衛生許可證也沒有，我就懷疑他了」。

黃先生氣憤地要求老闆退款，但是對方態度強硬，直到黃先生報警後並聯繫媒體後，酒吧老闆才態度軟化，趕緊退還黃先生7000元。