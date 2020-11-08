黑龍江狠父！打偷竊兒 電線打斷掃把彎

案發後安某向警方投案自首。（取材自楚天都市報）

黑龍江哈爾濱的12歲男童小安（化名），在被發現盜竊四部手機 後，遭父親安某抽打近2小時，甚至電線打斷，掃把桿亦打彎。小安最終經送院搶救無效死亡。安某事後向警方投案自首，目前因涉嫌故意傷害致人死亡罪被刑事拘留。

香港01報導，小安10月15日晚闖入一間無人手機店，偷走店內四部手機及一些數據線，總值5000多人民幣 (約800美元 )。在10月27日晚，小安繼母發現小安在房內玩手機，不但手上一部手機，旁邊還有另一部手機。小安繼母覺得可疑，翌日帶同小安後到學校找老師了解情況，小安當場承認手機是偷來。小安繼母把整事件通知在外地工作的小安父親，後者得知後十分氣憤，並且想起小安有過偷家裡錢的「前科」，立即就買車票從外地趕回來。

據報導，安某11月2日在父親家中將躲起來的小安接回家後，就開始以體罰教訓小安。安某先後使用電線、跳繩及掃把桿毆打小安，持續近2小時。小安繼母雖有試圖阻止，但不成功。及至小安出現口渴、休克等症狀後，安某才將小安送院搶救，小安最終搶救無效死亡。

報導指出，安某事後主動投案自首，被警方以故意傷害致人死亡罪刑事拘留。經檢查，小安內臟及頭部均無受損，外傷集中於手部及背部，致死原因仍有待詳細分析。此外，小安偷走的四部手機，已經全部收繳。