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陝西狼父！多次強姦女兒 女婿面前逞獸行

中國新聞組／綜合報導

女兒剛剛與未婚夫訂婚，卻遭到父親的多次猥褻及強姦，陝西榆林狼父一審判處有期徒刑七年。據悉，這個狼父甚至當著女婿的面想強姦女兒，獸行才曝光。

華商報報導，今年4月3日晚上，吳父與親屬開車將其女兒從綏德未婚夫家接回家中，嫌女兒不聽話便開始毆打，並將她拉扯到另一孔窯洞裡推倒在炕上欲猥褻。4月6日晚上，父女在家中因工作的事情發生爭吵，吳某某脅迫女兒將衣服全部脫光，後把女兒帶到西面邊窯裡強姦。4月8日上午再次強姦。

據報導，5月4日早上，吳父來到女兒的男友家喝醉後，當著男友面將女兒衣服脫光要強姦女兒，女兒不得已將其被父親強姦的事告訴男友，並向公安機關報案。據當地醫院診斷的門診病歷和手腕傷害照片證明，吳姓被告人的女兒遭受性侵後企圖割腕自殺。

據報導，法院認為，吳姓被告人為滿足個人淫欲，違背倫理道德，兩次強姦親生女兒，犯罪動機卑劣，社會影響極壞，依法應從重處罰。鑑於被告人吳某某歸案後能夠如實供述其犯罪事實，可酌情從輕處罰，犯強制猥褻罪，判處有期徒刑二年，犯強姦罪，判處有期徒刑六年，數罪併罰，執行有期徒刑七年。

報導指出，對於狼父的惡行，網友群情激忿，紛紛表示：「七年太輕了，應判死刑並立即執行」、「禽獸！當男友面？兩次不報警？才判七年？」對於女孩選擇割腕也沒有報警，網友更是心疼，「這種痛苦很難想像」。

公安 性侵

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