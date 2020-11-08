武漢隧道驚魂…女乘客催開快點 司機回頭「後座空了」

武漢一名女計程車司機日前載送一位女性乘客，聽到對方要求「開快一點」，沒想到在行經隧道時，就驚覺後方女乘客「不見了」。（取材自微博）

武漢 一名出租車 司機日前載到一名女客人，行駛過程中並未有什麼對話，僅女乘客曾開口要求「開快一點」，沒想到行經隧道時正要踩油門加速，就發現後座「人不見了」。

楚天都市報報導，出租車在隧道內行駛，後座一女乘客突然推開車門，從車上跳了下來，倒在馬路中間。日前有行車紀錄儀拍了發生在東湖通道團山隧道的驚險一幕，出租車司機表示當時被嚇壞了。

網傳行車紀錄儀視頻顯示，5日下午2時12分，一輛出租車在團山隧道內行駛，女司機注意到後座上的女乘客有開門舉動，連忙制止：「你怎麼把門打開了？這是要出問題的，把門關了，要麼把窗戶搖下來。」女子關上門後，沒過幾秒鐘再次開門，跳下了車，女司機驚呼：「哎！這是搞麼名堂？」

據報導，女司機的丈夫說，車上的女乘客四、五十歲的樣子，當天於下午2時許在光谷軟件園攔下出租車，一開始說要去江夏紙坊，後來又說去江漢區香港 路，最後稱要去江岸區社保局。該女子看似精神有點問題，全程也只說了一句話：「師傅你開快點。」她說完這句話沒多久，就拉門跳車了，跟司機沒有其他交流。

「她催說開快點，我老婆當時回覆說隧道限速，過了這段再加速。一兩分鐘後，該女子第一次推開右側車門，我老婆以為她暈車，提醒她開窗戶。」司機丈夫說，女子關上門後不久又推開門，毫不猶豫地跳下去了。

報導指出，司機雖然並不確定當時的車速，但因為之前就察覺到不對勁，帶著煞車降速了，因此可以斷定這名女子沒有生命危險。女子跳車後，司機也留下了足夠車距，沒對她造成二次傷害。司機先後撥打了120和110，女子之後被抬上了救護車。警方把出租車拉走，還給司機錄了筆錄，並調看事發路段的監控，約半小時後判定司機無責，讓她離開了。

司機的丈夫說：「我老婆被嚇呆了，希望乘客不要在車上做這樣的行為，我們受不起！」