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東莞「一墜兩亡」…男輕生墜樓 壓死快遞員

中國新聞組／綜合報導
事發現場。（取材自紅星新聞）
事發現場。（取材自紅星新聞）

網傳廣東省東莞發生一起高空墜樓事件，墜樓者砸中正在樓下的快遞員，並致自身和快遞員身亡。

紅星新聞報導，東莞市公安局石龍分局6日晚發布《情況通報》稱，石龍鎮當天發生一宗男子墮樓砸中途人，致2人死亡的事件。「經初步調查，刁某輝於6日12時30分許從某花園北門進入小區一棟樓頂層空房，下午1時16分許從該房陽台跳下，墮落砸中途經的張某龍，導致兩人當場死亡。石龍警方現場勘查排除刁某輝他殺可能。目前，該事件正在進一步調查中。」

事發小區管理處一名工作人員說，墜樓者從該小區一棟30層高的建築墜落，「原本頂樓那地方是關閉的，但最近安裝天然氣就打開了，沒來得及關閉」。

「墜樓者不是我們小區的業主。」該工作人員表示，墜樓者疑有輕生念頭，墜落途中剛好砸到在樓下收快遞的快遞三輪車，同時砸到了在車邊的快遞員。

報導指出，該工作人員稱，隨後，警方迅速到現場處理。「墜樓者從30樓墜下，手砸到三輪車車身類似於保險槓的東西，被切斷了。」

「這是一場意外，我們也感到很遺憾。」中通快遞石龍分公司一名負責人表示：「死者（快遞員）是陝西人，大概26歲，來我們這裡工作大概半年，為人勤快，我們會按相關規定依法進行處理。」

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