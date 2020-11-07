我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診973萬例 德州近98萬

密州計票軟體出差錯！川普6千張選票全算給白登

山東「最狠董座」貪百億 日報銷40萬 庭審喊「清白人」

中國新聞組／綜合報導
山東恆豐銀行。（恒豐銀行官網）
山東恆豐銀行。（恒豐銀行官網）

山東東營市中級人民法院日前官微消息指出，恆豐銀行原董事長蔡國華犯國有公司人員濫用職權、貪污、挪用公款、受賄、違法發放貸款罪案一審被判處死緩，終身監禁，不得假釋。蔡在任期間，挪用公款、違法放貸，涉案達百億，平均每天報銷的花銷額竟達40萬之巨，有媒體稱蔡國華為「最狠董事長」。

南方都市報報導，從一名鄉鎮醫生升至縣委書記、副市長，最終擔任商業銀行董事長，又頂著經濟學博士後的耀眼光環，蔡國華的勵志人生，卻毀於貪腐，3年前落馬。

報導稱，蔡國華出生於1965年4月，山東陽信人，在職研究生，工學博士，曾在共青團系統工作，擔任過共青團濱州市委書記。2003年轉任沾化縣委副書記、代縣長，之後歷任沾化縣長、縣委書記，煙台市副市長，煙台市委常委、副市長等職，直至2013年底接任恆豐銀行董事長。

據報導，2014年至2016年，被告人蔡國華在擔任恆豐銀行黨委書記、董事長期間，濫用職權，挪用公款48億，違法放貸35億。2006年至2017年，他為8家單位或個人在銀行貸款、項目承攬企業經營等方面提供幫助，索取或非法收受請託人財物共計折合11.8億餘元(其中10.7億餘元係未遂)。

報導指出，法院認為，蔡國華觸犯罪名多，且主觀惡性強，沒有悔罪表現，「且威脅調查人員司法人員，目空一切，狂妄至極」。庭審中，蔡國華本人對被指控的罪狀幾乎全否認，他甚至表示，「我是清白人，我說過我不是聖人，但我絕對不是罪人。」

據法院判決，蔡國華就是在沾化縣委書記任上，2006年就開始受賄。這個不足40萬人口的小縣2007年被爆出有15名縣長助理。

新京報報導，蔡國華出任恆豐銀行一把手後，銀行被指陷入「內訌」，2014年至2017年間多次被曝出高管分錢、違規股權運作等問題。2017年11月，蔡國華被宣布調查。

光明網微信曾刊發評論稱，恆豐銀行董事長蔡國華在任期間，平均每天報銷的花銷額竟達40萬之巨。董事長如此，董事長之下的高官也緊跟效尤。由此，這家銀行成了眾多高管的提款機。

山東恆豐銀行原董事長蔡國華犯貪污、挪用公款、受賄罪被判處死緩。（取材自南方都市報...
山東恆豐銀行原董事長蔡國華犯貪污、挪用公款、受賄罪被判處死緩。（取材自南方都市報）

貸款 微信 華為

上一則

月薪5萬人民幣招聘「美食品鑑師」 北方吃貨勿來

下一則

瑪莎拉蒂撞寶馬／富家女花錢買人命？判決挨轟

延伸閱讀

山東老爸抱女嬰跑完半馬 網罵「不怕孩子腦震盪」

山東老爸抱女嬰跑完半馬 網罵「不怕孩子腦震盪」
涉竊商業機密 司法部起訴山東一能源公司

涉竊商業機密 司法部起訴山東一能源公司
中國首艘國產航母 山東艦艦長：將聚焦實戰

中國首艘國產航母 山東艦艦長：將聚焦實戰
自稱著魔般貪圖女色… 山東官員包養多情婦 貪2000萬落馬

自稱著魔般貪圖女色… 山東官員包養多情婦 貪2000萬落馬

熱門新聞

華為副總裁驚傳在深圳猝死。(視頻截圖 )

華為副總裁深圳猝死 享年55歲

2020-11-03 00:13
舉報人王女士。（取材自新晚報）

34歲男友出軌52歲大媽 正宮被嗆這句話慘輸

2020-11-02 10:00
李女長相甜美，殺害男醫師手段凶殘。（取材自微博）

廣西碎屍案一審宣判／女護士殺醫 烹屍沖馬桶判死

2020-10-31 11:00
浙江遺囑庫提供遺囑繼承的法律諮詢。（取材自錢江晚報）

100萬元分兒子、工資卡給女兒 浙江80多歲老父：他們不再來看我

2020-10-31 09:00
不少年輕人會辦派對慶祝生日。（示意圖／取材自pixabay）

「名媛」辦生日趴 噴150瓶香檳卻賴帳 賠光父親積蓄

2020-11-06 08:00
中國一名男子發生感情糾紛，要求女方歸還還交往期間贈送的86萬人民幣，並告上法院獲得勝訴。(示意圖／ingimage)

交往2年分手！男子提告追討13萬 她傻眼：我付出了貞潔

2020-11-01 11:47

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
大選開票／白登賓州喬州逆轉 喬州將重新計票

大選開票／白登賓州喬州逆轉 喬州將重新計票
「名媛」辦生日趴 噴150瓶香檳卻賴帳 賠光父親積蓄

「名媛」辦生日趴 噴150瓶香檳卻賴帳 賠光父親積蓄
選情逆轉差距甚微 喬治亞州宣布重新計票

選情逆轉差距甚微 喬治亞州宣布重新計票
快看世界／關鍵州重新計票法各不同 2分鐘看懂

快看世界／關鍵州重新計票法各不同 2分鐘看懂
川普恐輸亞利桑那票倉 遭評馬侃在天之靈復仇

川普恐輸亞利桑那票倉 遭評馬侃在天之靈復仇