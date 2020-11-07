山東「最狠董座」貪百億 日報銷40萬 庭審喊「清白人」

山東恆豐銀行。（恒豐銀行官網）

山東東營市中級人民法院日前官微消息指出，恆豐銀行原董事長蔡國華犯國有公司人員濫用職權、貪污、挪用公款、受賄、違法發放貸款 罪案一審被判處死緩，終身監禁，不得假釋。蔡在任期間，挪用公款、違法放貸，涉案達百億，平均每天報銷的花銷額竟達40萬之巨，有媒體稱蔡國華為 「最狠董事長」。

南方都市報報導，從一名鄉鎮醫生升至縣委書記、副市長，最終擔任商業銀行董事長，又頂著經濟學博士後的耀眼光環，蔡國華的勵志人生，卻毀於貪腐，3年前落馬。

報導稱，蔡國華出生於1965年4月，山東陽信人，在職研究生，工學博士，曾在共青團系統工作，擔任過共青團濱州市委書記。2003年轉任沾化縣委副書記、代縣長，之後歷任沾化縣長、縣委書記，煙台市副市長，煙台市委常委、副市長等職，直至2013年底接任恆豐銀行董事長。

據報導，2014年至2016年，被告人蔡國華在擔任恆豐銀行黨委書記、董事長期間，濫用職權，挪用公款48億，違法放貸35億。2006年至2017年，他為8家單位或個人在銀行貸款、項目承攬企業經營等方面提供幫助，索取或非法收受請託人財物共計折合11.8億餘元(其中10.7億餘元係未遂)。

報導指出，法院認為，蔡國華觸犯罪名多，且主觀惡性強，沒有悔罪表現，「且威脅調查人員司法人員，目空一切，狂妄至極」。庭審中，蔡國華本人對被指控的罪狀幾乎全否認，他甚至表示，「我是清白人，我說過我不是聖人，但我絕對不是罪人。」

據法院判決，蔡國華就是在沾化縣委書記任上，2006年就開始受賄。這個不足40萬人口的小縣2007年被爆出有15名縣長助理。

新京報報導，蔡國華出任恆豐銀行一把手後，銀行被指陷入「內訌」，2014年至2017年間多次被曝出高管分錢、違規股權運作等問題。2017年11月，蔡國華被宣布調查。

光明網微信 曾刊發評論稱，恆豐銀行董事長蔡國華在任期間，平均每天報銷的花銷額竟達40萬之巨。董事長如此，董事長之下的高官也緊跟效尤。由此，這家銀行成了眾多高管的提款機。