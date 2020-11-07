魚翅、鮑魚、靈芝… 幼兒園食譜讓家長荷包很「受傷」

幼兒園內的「魚翅」、「鮑魚」。（取材自廣東公共DV現場）

廣州花都區職業技術學校附屬嘉匯幼兒園家長日前收到老師發的11月食譜 預告，結果大吃一驚，居然有靈芝孢子粉蒸雞、雞腳魚翅煲雞湯、鮑魚瑤柱粥等好東西。家長們說，孩子之前的伙食費是25元人民幣 (約3.8美元)一天，但現在是40元一天，一個月足足多幾百元，這讓家長的荷包很受傷！

「廣東公共DV現場」報導，家長梁女士說，他們根本不放心讓小孩吃這些菜，「我們擔心會不會有很多激素，讓小孩子過早成熟。」

據報導，嘉匯幼兒園是今年9 月新開的，而不少家長也就這件事向老師投訴，不同意伙食費升價。

幼兒園一名老師表示，菜譜裡的「鮑魚」 是新鮮的，用來煲粥的那種；「魚翅」則在家長的要求下刪掉了。

花都教育局 有關負責人表示，已經收到家長相關投訴，之後組織幼兒園開會，明確表示幼兒園飯堂不能盈利。同時，漲價要經過家長或家委會同意，要求幼兒園維持25元原價。

報導指出，但這邊說維持原價，而另一邊幼兒園門外的公示欄赫然寫著「餐費：40 元/ 天」。

針對魚翅、鮑魚這些價格高昂的食材是否適合小朋友食用的問題，這位負責人表示，我們是不主張他們吃魚翅、鮑魚，原則上要按照均衡飲食去調整菜譜。

報導說，幼兒園做這個菜譜的初衷是什麼？有沒有必要呢？有沒為孩子考慮過？現在教育局已經叫停漲價。