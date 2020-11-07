釣魚? 公司允員工自願降薪 測試服從性、忠誠度 選錯這下場

當事員工的離職證明。（取材自紅星新聞）

當公司收益良好，老闆卻發話「允許員工自願降薪」？近日在知乎上一則截圖引發網友熱議，截圖對話顯示，「今年公司效益良好，利潤有較大增長。公司決定，允許員工自願申請每月降低待遇的10%」。

紅星新聞報導，該公司為「廣州多益網絡股份有限公司」，群中發言者正是其創始人徐波。

紅星新聞報導，該截圖群對話的員工已離職。另有多名該公司員工透露，「自願降薪」言論為公司的服從性、忠誠度測試，類似測試在公司每年都會發生。

報導指出，對此，廣州多益網絡公司6日僅回應，「公關部會處理此事」。

據網傳截圖所示，公司負責人說降薪的意思是：每月待遇今年年度調整不提高，年度調整結束後，明年每月待遇降低10%，且要求入職公司24個月以上的人員可以申請「自願降薪」。

截圖員工6日在知乎上現身說法，表明圖是自己截的，但卻不是自己上傳到網上的。目前，該員工已離職，並曬出解除勞動合同證明，表示沒想到會引發這麼大的關注，自己「有點焦慮」。

該員工還原了當日的事發經過，3日，他截圖後，隨即收到公司創始人徐波的問話，承認自己截圖後，人事在當天就開出了解除勞動合同證明。該員工調侃自己「光速離職」。

事後，該員工才知道系統自帶盲水印，截圖能顯示其工號。但他表示，自己是主動離職，沒有受到公司脅迫。

據報導，該員工指出，「自願降薪操作」，更像是「釣魚 」，是老闆希望用完全信任他的人。但自己並不認可這種操作，「徐總的三觀與我不符，所以才提出離職」。

另有在職員工透露，「截圖事件」爆發後，徐波仍在大群裡評判、吐槽該員工，同時跟該員工平日關係密切的兩名員工也遭「離職」。該在職員工還表示，目前公司內部多達93%的人選擇降薪，不清楚7%的人會不會受到波及。

這並不是多益網絡第一次因類似事件上熱搜。去年，同樣引發熱議的，是多益網絡要求入職滿一年及以上的員工可向徐波發感謝紅包，金額從100元人民幣 (約15美元 )到500元不等。這件事的結果，是徐波在年會上宣布，紅包全部拒收，並且給予員工十倍返還。

這一系列的操作被內部員工視為「服從性測試」，目的在於「測試忠誠度」、「排除異己」。