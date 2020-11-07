瑪莎拉蒂撞寶馬／富家女花錢買人命？判決挨轟

皮革千金譚明明去年7月醉駕瑪莎拉蒂撞上寶馬，導致2死4傷。（取材自微博）

在中國 社會引發高度關注及熱議的「瑪莎拉蒂撞寶馬」事件昨天宣判，被網民稱為「富二代」的女駕駛譚明明沒有如死傷者家屬和社會的「期待」被判死刑，而是無期徒刑。消息傳出，引來網民眾怒，批評這是「花錢買命」，「只要有錢，法律算啥？」。

譚明明真的被「輕判」了嗎？從河南省商丘市中級人民法院的判決來看，法官引據的法條不是故意殺人罪，而是危害公共安全罪。

依據刑法，危害公共安全罪的刑責是處十年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑。從法條來看，譚明明所犯罪行是有可能被判處死刑的，但法官決定判她無期徒刑的主要理由之一，除了考量她當時是在被兩名從犯慫恿下繼續酒後駕車致發生事故，還有一個很重要的就是她和死傷者家屬達成民事和解，以及「有悔罪表現」。

依據以往酒駕致死案件的部分判例，「悔意」和「達成和解」無異已是「免死金牌」，即使事發當時，當事人有多「故意」，只要事後表現了悔意並達成賠償，在從輕處罰的條件下，幾乎很難判到最極刑。譚明明案就是如此，這也是中國網民認為譚明明是「花錢買命」的原因。

網絡上，網民幾乎一面倒批評這項判決無法使公理正義得以伸張。網民留言：「有錢真好」、「裝可憐我也會」、「當金錢站出來說話的時候，所有真理都沉默了」，並稱「就怕有錢中途減刑」。

也有網民質疑「酒駕超速又不聽勸阻，這都能不算主觀惡意？」、「慫恿逃逸主官惡性、人身危害性還不夠大？」、「如此故意無視法律、無視生命的行為都不能受到嚴懲，如何讓公眾信服？」、「這對受害者公平嗎？」。大家最後的結論還是「多賺錢比啥都重要」。

法律對於表現出悔意的犯罪者從輕量刑幾乎已成多國共識，目前重要的應是觀察譚明明是否會履行她承諾的賠償內容，給死傷者一個交代。若真如網民所猜測「只是裝的」，相信社會和法律都不會再給她一次機會。