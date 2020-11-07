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男子跪爬街頭哭訴女友被殺 真相曝光…跌破眼鏡

中國新聞組／北京7日電
河南一名男子在路上爬行，痛訴女友遭殺害。（視頻截圖）
河南一名男子在路上爬行，痛訴女友遭殺害。（視頻截圖）

河南鄭州日前晚間出現一名男子在街頭跪著爬行，身後一名女子不斷鞭打痛罵，男子哭訴胡姓女友遭綁架殺害，影片在網路上瘋傳。警方獲得通報後調查，男子歪曲事實的表演，是想拿到經濟補償。

綜合媒體報導，李姓男子日前在鄭州一處商業街上爬行，身後女子大罵：「因為你沒錢，給不了他們好處，所以他們幫不了你」、「像狗一樣活著」；之後他大喊「人命不值錢嗎？」男子聲稱女朋友胸口挨了3刀，還躺在太平間解剖。

來源：youtube

鄭州市公安局通報稱，視頻中李男及胡姓女友和其他3名成員合夥，從10月份開始成立「虐待遊戲」工作室，客戶只要透過網路預約，就可以客制化各種不同情境，並且販售虐待影片。

日前胡女為馬姓客戶提供虐待服務時遭到殺害。馬姓客戶稱，是透過網絡交友平台與胡女以1200元的價格相約到未來路一小區民房內，吸食胡女攜帶的一種有害的禁用藥物，再進行虐待遊戲，之後馬搶劫胡女後將其殺害。

胡女被害後，李男為得到經濟補償，在報案後夥同工作室孟姓、王姓、趙姓成員，在鄭州商業街街頭爬行，並拍攝影片上傳至網路，博人眼球，意圖達到經濟補償目的。目前，該團夥成員已被警方全部抓獲，案件正在進一步調查處理中。

公安 攝影

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