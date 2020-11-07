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奇葩！貴州4男倒殺蟲劑捕魚 害2.2公里生物全滅

中國新聞組╱北京7日電
貴州4男把殺蟲劑倒入洛江河龍潭溝，害該條河域2.2公里內的生物幾近全滅，粗估22萬條魚慘被毒死。(視頻截圖)
貴州4男把殺蟲劑倒入洛江河龍潭溝，害該條河域2.2公里內的生物幾近全滅，粗估22萬條魚慘被毒死。(視頻截圖)

貴州遵義市播州區人民法院近日審理一件令人匪夷所思的案件，在今年初，4名男子因釣魚未果，竟異想天開買來16罐「甲氰菊脂」（除蟲農藥）全倒入河中，「捕獲」10幾尾、重1.5公斤的魚後，開心收工；卻沒想到他們的行徑導致該條河域2.2公里內的生物幾近全滅，粗估22萬條魚慘被毒死，造成嚴重的生態危機。

貴州廣播電視台報導，兩名男子在今年1月30日相約到遵義洛江河龍潭溝釣魚，因遲遲沒有魚上鉤，其中一人提議炸魚或毒魚，隨即前往附近商店購買6瓶「甲氰菊脂」，又另外邀約2名友人帶爆竹「捕魚」。

一陣忙碌後，四人見「炸魚」效果不彰，乾脆把6罐「甲氰菊脂」直接倒進河裡，等待數十分鐘沒有收穫，竟再加買10罐「甲氰菊脂」全部倒進河中，數十分鐘後，魚隻開始浮上水面，他們因此「捕獲」10幾條總重約1.5公斤的魚回家食用。

據報導，當晚，該河域漂浮大量死魚，當地村民打撈起數百斤。4名男子萬萬沒想到他們的自私行為害該河域2.2公里內的生物幾近全滅，超過22萬條魚翻肚死亡。

事情曝光後，居民憤怒又傻眼，而4名男子也登報道歉，共同出資11.4萬元人民幣，購買22萬尾魚苗在洛江河上游投放，並製作80塊宣傳警示牌、1700份宣傳海報以及支付鑑定費。此外，4人還被判刑。

網友紛紛表示「太缺德了」、「真是奇葩」、「毒死的魚也敢吃？」、「有錢買殺蟲劑、炮竹，幹嘛不去市場買魚呀？」

貴州4男把殺蟲劑倒入洛江河龍潭溝，害該條河域2.2公里內的生物幾近全滅，粗估22...
貴州4男把殺蟲劑倒入洛江河龍潭溝，害該條河域2.2公里內的生物幾近全滅，粗估22萬條魚慘被毒死。(視頻截圖)
甲氰菊脂。(視頻截圖)
甲氰菊脂。(視頻截圖)

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