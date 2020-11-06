趴在女技師身上…湖南6旬翁按摩店猝死 圍觀群眾擠爆

聽聞死亡意外，按摩店外擠滿圍觀的民眾。（視頻截圖）

「死在按摩店，這名聲真不好聽」圍觀的民眾議論紛紛；湖南臨湘五里碑一家按摩店內驚傳一名六旬老人猝死 在女技師身上，警方據報前來處理，據悉，該按摩店已經遭查，暫停營業。

來源：YouTube

綜合媒體報導，現場視頻在網上瘋傳，按摩店附近擠滿圍觀群眾，還停著多輛警車，殯儀館車輛也在現場。目前，老翁遺體已經被送至殯儀館。

事件在網上傳布後，網友意味深長的留言「行吧……，做鬼也風流」、「這是舒服死了吧」、「這事只能意會不可言傳」、「這是什麼魔技讓老翁玩過頭」。

按摩是中醫傳統保健與治療手法，但「按摩店」在一般人的眼中的確是個有爭議的地方。什麼樣的按摩方式需要摟抱著老人做親密接觸？不可諱言，部分按摩店的確春色暗藏，視頻中還拍到看熱鬧的民眾說「一個男的死在女的身上了，快來看熱鬧了」。

報導指出，目前市面上的按摩店與技師資質不一，店方以便宜的價錢吸引老人前去體驗。若是遇上掛羊頭賣狗肉的店面，「藥物助性」技法更是在意料之中，「馬上風」猝死意外在去的新聞中並不少見。

老翁的死因警方尚未公布，但人在店裡死亡，店家與身邊的女技師都有責任。店家目前已經停業，後續的責任尚待警方調查。