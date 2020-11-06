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遼寧男跳糞池救娃 慘留後遺症「不求回報 不後悔」

中國新聞組／綜合報導
王勇在醫院治療。（取材自揚子晚報）
王勇在醫院治療。（取材自揚子晚報）

遼寧省一名退伍軍人去年陪兒子高考體檢時，途中發現一名3歲男童掉進化糞池，趕緊跳進糞坑救人，但肺部因此遭到感染，全身留下後遺症，不僅得每天吃藥還自付醫藥費。不過他認為「救人本就不該尋求回報」，並不後悔。

揚子晚報報導，王勇去年陪兒子參加高考體檢時，一群家長當時在外頭閒聊，突然有人大喊「救命啊！快來人啊！孩子掉井裡去了！」王勇聽到呼救後馬上跑過去，「那是一個污水井，一個小男孩露著頭浮在水面扑騰。水面離井口大概有一米多吧，伸出手臂也搆不著。」王勇靈機一動，迅速解下自己的皮帶，讓孩子抓住，想把他拽上來。

影音來源：YouTube

但孩子只有3歲，根本不知道去抓皮帶，眼看小孩不斷往下沉，王勇不顧安全便跳進污水井救人。王勇奮力用雙腳撐住井壁，一隻手抓住縫隙，另一隻手則將孩子往上舉，他說，「過程中還喝了兩口糞水」，所幸孩子最後平安獲救。

據報導，王勇回憶當時情況，「剛上來時，我的鼻子、眼睛、耳朵等都沾滿了污水污泥，啥也看不清，嘔吐幾口後，實在沒力氣了就躺在地上」。緊急送醫後，王勇住院治療23天，因為井裡有毒氣，王勇有肺部感染症狀，醫生當時擔心其有腦部損傷的可能。雖然治療後沒有生命危險，卻留下高血壓等後遺症，現在每天都要吃藥，還自己承擔人民幣3萬多元（約4530美元）的醫藥費。

王勇認為救人不該尋求回報，並沒有向有關部門提過此事，只是家人與人閒聊中提到，之後被傳到網絡上。

王勇救人的事跡傳開後，先後被評為連山區見義勇為先進個人，「連山好人」，「葫蘆島好人」。葫蘆島市見義勇為基金會也決定幫他爭取福利，「絕不能讓英雄受委屈」。

被拉上來後，王勇渾身上下沾滿了污物。（視頻截圖）
被拉上來後，王勇渾身上下沾滿了污物。（視頻截圖）

王勇被拉出污水井後失去知覺。（取材自揚子晚報）
王勇被拉出污水井後失去知覺。（取材自揚子晚報）

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