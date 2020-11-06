江蘇男舉報「假飲料」惹禍 遭8警毆打尋仇
江蘇小伙吳強2018年報警檢舉一批假飲料，但遭警方延遲立案，他不滿舉發後，還疑似遭官方人士毆打報復。此後他不斷舉報討公道，一度絕望到自殺。吳強後來獲得官方2萬元的補償並承諾息訪，但他認為，只有抓到製假者，對他來說才是真正的正義。
封面新聞報導，一次出於職業道德的舉報行為，讓今年25歲的吳強的人生停滯了近三年。2018年4月，有人主動聯繫吳強出售一批雪碧，吳強訂了價值5萬7600元的1萬4400瓶飲料，但4月28日在連雲港市場卸車時，吳強發現這批飲料都是同一分鐘生產，且口感不對勁，懷疑是假飲料，隨即向連雲港市海州區洪門派出所報案。
吳強回憶，第二天警方以「沒地方放」為由，把貨堆在他的倉庫裡面並貼上封條，期間5500元存儲裝卸費用都由他墊付。6月10日，吳強得知且淮安警方6月6日拘留售假的人，他是最先發現假貨報案的，但洪門派出所卻在人被抓了後的6月11日才以「生產、銷售偽劣產品案」立案，7月才將這批飲料作為證據扣押。
他質疑洪門派出所失職瀆職、玩忽職守，於是從同年7月起分別從連雲港市，到江蘇省，一路舉報到北京。沒想到2019年4月，吳強遭警車下來的八個人毆打，醫院診斷他為「多發外傷（頭外傷、左上肢外傷、左腰外傷、右上肢外傷、左膝外傷）」。
多次舉報沒得到回覆，加上家人朋友的不理解，讓吳強感到絕望，2019年8月，他用水果刀畫破中指寫了一封「血書」，「有苦難訴，以血為書，只為公平正義。」
直到2020年，吳強終於等到兩份回覆。一是9月一名自稱海州公安分局工作人員要他帶有關的舉報材料到分局紀委反映問題。另一份是灌雲縣下車鎮人民政府於10月代為賠償吳強醫療費等費用共2萬元的調解協議書。最後吳強自願承諾息訪，但他覺得，「這件事必須抓到製假者，對我來說才是結束，再苦再累我也要堅持下去，正義只有遲到，沒有不到」。
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