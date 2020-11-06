江蘇男舉報「假飲料」惹禍 遭8警毆打尋仇

舉報者吳強。（取材自封面新聞）

江蘇小伙吳強2018年報警檢舉一批假飲料，但遭警方延遲立案，他不滿舉發後，還疑似遭官方人士毆打報復。此後他不斷舉報討公道，一度絕望到自殺。吳強後來獲得官方2萬元的補償並承諾息訪，但他認為，只有抓到製假者，對他來說才是真正的正義。

封面新聞報導，一次出於職業道德的舉報行為，讓今年25歲的吳強的人生停滯了近三年。2018年4月，有人主動聯繫吳強出售一批雪碧，吳強訂了價值5萬7600元的1萬4400瓶飲料，但4月28日在連雲港市場卸車時，吳強發現這批飲料都是同一分鐘生產，且口感不對勁，懷疑是假飲料，隨即向連雲港市海州區洪門派出所報案。

吳強回憶，第二天警方以「沒地方放」為由，把貨堆在他的倉庫裡面並貼上封條，期間5500元存儲裝卸費用都由他墊付。6月10日，吳強得知且淮安警方6月6日拘留售假的人，他是最先發現假貨報案的，但洪門派出所卻在人被抓了後的6月11日才以「生產、銷售偽劣產品案」立案，7月才將這批飲料作為證據扣押。

他質疑洪門派出所失職瀆職、玩忽職守，於是從同年7月起分別從連雲港市，到江蘇省，一路舉報到北京 。沒想到2019年4月，吳強遭警車下來的八個人毆打，醫院診斷他為「多發外傷（頭外傷、左上肢外傷、左腰外傷、右上肢外傷、左膝外傷）」。

多次舉報沒得到回覆，加上家人朋友的不理解，讓吳強感到絕望，2019年8月，他用水果刀畫破中指寫了一封「血書」，「有苦難訴，以血為書，只為公平正義。」

直到2020年，吳強終於等到兩份回覆。一是9月一名自稱海州公安 分局工作人員要他帶有關的舉報材料到分局紀委反映問題。另一份是灌雲縣下車鎮人民政府於10月代為賠償吳強醫療費 等費用共2萬元的調解協議書。最後吳強自願承諾息訪，但他覺得，「這件事必須抓到製假者，對我來說才是結束，再苦再累我也要堅持下去，正義只有遲到，沒有不到」。