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離校10小時沒通知家長 老師：忙忘了… 高三女自殺亡

中國新聞組／北京6日電
家屬打通電話聯絡不上老師。（取材自紅星新聞）
家屬打通電話聯絡不上老師。（取材自紅星新聞）

陝西安康市平利縣一名17歲徐姓高三女生，今年4月私自離校失蹤，隔天早上被發現在老家自殺身亡。家長質疑，中學汪姓班主任發現學生缺席，沒有按規定向學生家長反饋，也沒通報學校，而且打微信給老師也聯絡不上，錯過了拯救孩子的黃金時間，要求追究責任。

來源：YouTube

紅星新聞報導，案發當天，家長像往常一樣晚上10時30分去接晚自習的孩子放學，沒想到卻沒接到人；家長打了五通電話都沒能聯絡上班主任。由於疫情管控，學校規定除師生外其他人不得入校。最終在女兒同學的幫助下，凌晨2時多鐘，家長才在學校找到班主任。

家長問，「女兒不見了為什麼不通知我」，班主任說第二節課就發現了，但「那天比較忙，把這件事忘了」。學校領導則說，不知道孩子什麼時候不見的，班主任沒向他們反映。

學校監控顯示，徐女是中午12時從學校側門獨自離開。透過警方的監控錄像發現，徐女離開學校後乘坐了一輛開往老家平利縣長安鎮的公交車。

隔日上午10點，家長在老家找到了女兒屍體，滿屋子都是煤氣，「我把女兒抱著，她身上還是暖的」。警方調查，徐某臉上的屍斑和瞳孔情況判斷死亡已超過四、五個小時，排除他殺可能，家屬對死亡原因無異議。

家長說，徐女比較內向，平時成績在年級排名前100名，這次模擬考成績不太理想，為了鼓勵她，還帶著她去春遊，給她放鬆心情。

徐姓女學生在課桌上留下的紙條寫了四個「對不起」。（取材自紅星新聞）
徐姓女學生在課桌上留下的紙條寫了四個「對不起」。（取材自紅星新聞）

同學發現，徐女離開學校前，在課桌上留了一張紙條上面寫了四個「對不起」，旁邊畫了一個人拉著一個小孩。在女兒的手機備忘錄裡，寫了九個「對不起」，顯示時間為離校當天中午12點24分。

家長表示，如果學校在女兒出走後及時與家長取得聯繫，女兒或許不會死亡。她質疑，班主任在下午第二節課就已發現女兒不見的情況，不僅沒有及時與家長聯繫尋找學生下落，也未向相關領導匯報，直到半夜裡家長找來時，仍多次不接家長的電話。

事後，家長多次到相關部門申訴，希望平利縣教育局和校方對女兒的死給個說法，並追究相關人員責任。

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