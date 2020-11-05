新郎婚禮當天墜亡 183萬遺產讓新娘和公婆槓上了…

王男在婚禮當天墜亡，圖為他留下的車子。（視頻截圖）

住在遼寧的王男與張女登記結婚，本來是喜事一樁，但就在婚禮當天，王男在女方家頂樓墜亡。女方在王男去世後第三天提起訴訟，要求繼承王男名下183萬元財產。此舉與公婆衝突，二老堅稱183萬是以兒子名義存入，是自己的財產。法院一審二審均認定公婆供證不足，判新娘勝訴。

紅網報導，王男和張女在2019年3月8日登記結婚，但3月23日婚禮當天，王男卻意外墜亡。王男此時名下有183萬元的銀行存款及一輛捷豹車和一套70多平方米的房子。女方在三天後提出繼承的要求。

王男父親指出，183萬存款是二老以兒子名義存入，兒子配合他辦了存款手續。原因是考慮老兩口體弱多病，若有意外來不及處理遺產。他稱「兒子沒有經濟能力攢到183萬，存單原件和密碼都在我手裡」。

但是這樣的說法卻被媳婦打臉，張女稱該說法不符合常理，若二老發生意外，遺產將完全留給王男，將存款存在王男名下是多此一舉。

法院一二審均認定王父供證不足，不能證明兒子的存款是其名下所有，判張女勝訴。男方代理律師表示將向遼寧省高級人民法院申訴。

案件在網上也引起網友討論，有人說「這屬於婚前財產，女方不應該繼承」，也有人認為老人剛承受喪子之痛，還想著分財產，「女方太狠了」。

但從法律的觀點來看，張女的確是師出有名。廣州雲普法翟春歌律師表示，不管結婚是一天還是一年，只要在民政機關領了證，在法律上就是合法夫妻。配偶就是第一順位的繼承人，就有資格分遺產。

翟春歌認為，若男方父親可以出示銀行流水、轉帳記錄欠條，或者是溝通記錄等證明等證明他當時確確實實是藉名存在男方名下的。如果事實清楚證據確實充分，這筆錢還是有可能被要回去。

翟春歌也提醒大眾，從法律角度來看，婚前財產公證可以產生證據作用，以減少發生糾紛的可能。儘管傳統觀念讓很多人對婚前財產約定及公證很難開口，但雙方領證之前各自辦理財產公證，也是防範風險的一部分。