海歸碩士也受騙…路邊買iPhone 竟是安卓扮的

一名海歸碩士買到假的「iPhone 11 Pro Max」手機，螢幕跳出的是安卓系統小綠人。（視頻截圖）

河南鄭州一名海歸碩士在路上遇見有人兜售「iPhone 11 Pro Max」手機 ，買下後才發現，竟然是一部山寨安卓 （Android）手機。由於當事人擁有高學歷還上當，引來網路熱議。

香港01報導，當事人小王（化名）在路上遇見一名男子兜售iPhone 11 Pro Max手機，對方稱家裡有病人，要著急變現。在被追問手機來歷時，男子解釋是朋友抵帳給的。粗心的小王檢查了手機外觀後也沒多想，通過支付寶轉給對方1000元人民幣（約150美元），買下了手機。

事後小王插卡測試手機時，卻發現通話聲音很不清楚，於是拿著手機前往蘋果專門店檢查。從外觀上看，這部假手機與正品比較，「無論是顏色、攝像頭、屏幕大小等，都與真機有很大差別。」開機後，操作頁面與iPhone手機相近，不過其Siri等功能並不能正常使用。當小王嘗試對這部手機進行恢復出廠設置時，結果竟提示會刪除手機裡的「Google帳號」。在確定刪除數據時，畫面上竟然出現了安卓系統常見的機器人圖案。

專門店員工稱，該手機並非使用真正的IOS系統，而是安卓系統，只是通過刷機等形式來模仿IOS系統。事件曝光後，小王回應網友稱，上當一事和學歷無關，他希望通過公開自己的經歷警示其他人。