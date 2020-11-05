廣東老爸菸燙7歲童恐截肢 「我兒子想怎樣就怎樣」

7歲男童小豪遭父親煙頭燙致滿身傷疤，雙手感染壞死面臨截肢。（取材自南方都市報）

廣東茂名一名7歲男童小豪近日遭父親用菸頭燙致滿身傷疤，雙手感染壞死面臨截肢。小豪36歲的父親已被依法刑事拘留。

南方都市報報導，目前，小豪正在南方醫科大學南方醫院接受治療，後續可能需要人民幣 20多萬元的醫療費 用。小豪的主治醫師表示，「術中發現孩子皮下軟組織、肌肉 出現大面積的感染和壞死，同時手部血管有栓塞壞死的情況，可能需要截肢。」

據報導，骨瘦如柴的小豪躺在病床上，雙手纏了厚厚的繃帶，他說父親用打火機「燙」他的手臂，「疼得我動不了」。

36歲的父親為何對自己的兒子下「毒手」？作為叔叔黃華進也不能理解。黃華進說，小豪平日跟著父母在惠州市博羅縣生活。今年9月底，小豪的父親打電話告訴他孩子被燙傷需要去廣州治療，到惠州接到小豪的黃華進才得知，小豪父親用菸頭、打火機燙得一身是傷。

「因為這件事我跟他吵翻了，但他根本聽不進別人的話，也不給任何理由，只是說『我的兒子我想怎樣就怎樣，別人管不著』。」據黃華進表示，孩子母親也未能給出其父傷害孩子的理由。

輾轉多家醫院治療無果後，10月28日，小豪被送進位於廣州的南方醫院燒傷科，主治醫師馬軍說，入院檢查時，發現小豪的雙手前臂均有三度的燒傷，伴有嚴重的創面感染，當晚立刻對其進行緊急清創手術。

受限於經濟條件等原因，清創手術後，小豪的叔叔與小豪爺爺奶奶商量決定帶小豪回茂名老家繼續進行治療。

回老家三天後，10月31日，小豪因病情惡化再次返回南方醫院治療，入院後，因傷口感染程度加重，小豪又做了緊急清創手術。

在入院後的各項檢查中，發現小豪存在非常嚴重的營養不良的現象，「疑是長期的飲食、休息受限導致的。」主治醫師馬軍說，小豪後續需要住院一至兩個月，需要接受二、三次手術治療，醫療費用需要人民幣20餘萬，這還不算後期康復費用。

這一大筆治療費用對於黃華進及其孩子的爺爺奶奶來說是個天文數字。目前黃華進已經在網路籌款平台發起求助，目標是籌集29萬的治療費，全部用於小豪的治療與後期恢復。直到4日午夜，黃華進已為侄子收到善款25萬0579元。