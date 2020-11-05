山東任城監獄疫情首度披露 「串門」致207人確診

山東省監獄管理局副局長王文傑受審認罪。（取材自長安街知事）

湖北、山東、浙江的5個監獄 在2月時發生「串門子」聚集而擴大罪犯的新冠疫情 感染，其中，山東任城監獄的疫情造成207人確診。檢方調查後確認監獄管理局副局長王文傑等多名監獄系統官員玩忽職守罪，時任司法廳廳長解維俊等多人被免職。

北京日報旗下長安街知事報導，該起疫情由1月21日從武漢 自駕車到達濟寧的人員，傳染給監獄幹警，進而造成部分幹警和罪犯感染。其中，2月12日下午，一值班幹警因咳嗽到醫院就診被隔離收治，13日晚22時確診。

在4日庭審中，上述事實的部分細節得到首次披露。駕駛員戴光輝在濟寧市任城區法院受審時，檢方表示，1月22日，武漢孟姓返寧人員等人到戴家串門，與其家屬有接觸。

經檢查檢測，戴光輝的血清抗體陽性，其密切接觸者中也有一人血清抗體陽性。最終，他因涉嫌妨害傳染病防治罪被移送司法。

至於上文提到的2月12日就診的獄警，在庭審中，也得到披露。第五監區原教導員陳民華在任城區法院受審時，檢方指控，他於當日被單位強制就醫，經檢查後確診。

控方稱，陳民華其實早就出現了咳嗽等症狀，卻長期隱瞞病情未報告，故而應以妨害傳染病防治罪追究其刑事責任。

中央調查組認定，任城監獄疫情爆發背後，是該單位原領導班子官僚主義、形式主義嚴重，思想麻痺、管理鬆懈；山東省司法廳、監獄管理局督促指導不力，失察失職。包括時任廳長解維俊、時任監獄管理局姜運華在內，共11人因此被審查調查。

山東省監獄管理局副局長王文傑、任城監獄原監獄長劉葆善、原副監獄長鄧體賀、第五監區原教導員陳民華、駕駛員戴光輝，同日受審並認罪悔罪。