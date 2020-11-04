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約會網友吃性藥 滬男一覺醒來…發現被盜領8.5萬

中國新聞組╱上海4日電
男子服下女網友給的「性藥」後昏迷，一覺醒來被盜領8.5萬元。示意圖，與新聞無關。(取材自南國今報)
男子服下女網友給的「性藥」後昏迷，一覺醒來被盜領8.5萬元。示意圖，與新聞無關。(取材自南國今報)

上海男子李軍（化名）與「陌陌」上的女網友見面後，服下了對方遞過來的6顆「性藥」。李軍沒料到，藥物不但沒有達到預計的效果，反而讓他陷入了昏迷；李軍直到次日才甦醒，女網友消失了，手機裡的聯繫方式被刪除，微信零錢裡的8.5萬人民幣（約1.26萬美元）被轉走了。

南國今報報導，近日中國裁判網上公開該案的判決書，女網友陳珍因詐騙罪獲刑；原來她遞給李軍的不是性藥，而是安眠藥。李軍的證言顯示，陳珍曾向他訴苦，聲稱做生意虧錢了，銀行一直在催她還錢。「我告訴她，如果二人真正在一起了，我可以幫她還錢。」

據報導，抱著不同的目的，2019年8月22日，陳珍來到了李軍位於上海松江區的住處，二人見了面。在見面前，二人的聊天記錄顯示，雙方聊到發生性關係，李軍提出怕滿足不了陳珍，陳珍提出去買個藥給李軍吃，可以延長時間，之後再發生性關係。

兩人見面後，陳珍果然按照約定拿出了事先準備好的「性藥」，陳軍不疑有他，先吃了4片，之後又吃了2片，二人發生了性關係。「 後來我就感覺頭暈暈乎乎的睡著了。」

報導指出，陳珍在李軍網上購物時，偷偷記下了他的微信支付密碼，之後趁李軍熟睡，用他手機通過轉賬的方式向自己手機轉了錢，刪除了轉帳記錄和自己的信息，之後離開。「 李軍說好給我錢，但一直沒有行動，我急需用錢，就想到了這個方法。」

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