被拍不雅視頻 山西2銀行董事長遭詐千餘萬

山西河津農商銀行兩任董事長被涉黑團夥拍攝不雅視頻，圖為另一起偷拍不雅視頻事件，與新聞無關。(視頻截圖)

山西河津農商銀行兩任董事長日前傳出被涉黑團伙拍攝不雅視頻，並用以要挾詐騙貸款 ，累計詐騙金額1400餘萬元。

和訊網報導，山西省運城市中級人民法院二審刑事裁定書寫到，2016年2月1日，涉黑人員李某非法獲取時任河津農商銀行董事長薛某的個人信息，通過拍攝不雅視頻的方式掌握其把柄。

2017年7月，薛某調任垣曲農商銀行董事長。李某團伙為了能夠繼續在河津農商銀行謀取非法利益，獲取該銀行繼任董事長吳某的個人信息，並對吳某拍攝了不雅視頻。

根據證人口述，李某曾表示獲取兩任董事長不雅視頻均是在兩人與情人開房時破門而入拍攝。此後，李某等人以此要挾對其貸款給予關照。裁定書顯示，通過貸款、續貸，李某團伙共計簽訂20餘次貸款合同，實施10餘起貸款詐騙犯罪，累計詐騙金額1400餘萬元。

報導說，先後兩次拍攝不雅視頻後，李某等人並未收手，反而藉機控制更多金融機構。在掌握了時任運城農商銀行副行長衛某紅的隱私及個人信息後，李某還意圖拍攝衛某紅不雅視頻，進而繼續對河津農商行乃至運城農商行實施控制，但此事未能得逞。

2019年，李某團伙成員被公安 機關相繼抓獲，拍攝不雅視頻詐騙貸款一案隨之告破，但是1400餘萬元貸款卻無法歸還，法院認定該行為對當地農商行系統形成重大影響。隨後，運城銀保監分局也對薛某作出了行政處罰，取消其任職資格5年。對於薛某是否涉案，河津市人民法院將做另案處理。