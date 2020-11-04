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嗜賭富二代 要錢被拒殺孕妻焚屍

中國新聞組／北京4日電
死者是一名小學老師。（取材自紅星新聞）
死者是一名小學老師。（取材自紅星新聞）

今年3月，上海一名新婚三個月的26歲男子因賭債到期，想拿錢應急，但是懷孕的妻子不給，最後他拿水果刀將妻子殺害，並放火燒屍。死者母親心碎稱，女兒剛懷孕，「她被燒得慘不忍睹，下半身基本沒有了。」

來源：youtube

據紅星新聞報導，據上海市人民檢察院的起訴書顯示，今年3月20日，涉案嚴姓男子駕車到妻子劉姓女子住處，向劉女索要錢款歸還賭債，遭拒絕後到廚房拿水果刀威脅劉女，再次被拒後持刀連續戳刺劉女頸部致其死亡。

劉女與嚴男兩人於2020年元旦結婚。（《紅星新聞》）
劉女與嚴男兩人於2020年元旦結婚。（《紅星新聞》）

為製造火災假象，嚴男在臥室用打火機點燃書本等物引燃屋內物品後逃離現場，致該房屋二樓室內物品及房屋結構嚴重毀損。屍檢報告顯示，案發時劉女有懷孕跡象。

報導指出，劉女與嚴男同年同月同日出生，是上海一所小學的語文老師。劉女此前沒有談過戀愛，直至經人介紹認識嚴男，兩人於2020年元旦結婚。而嚴男是一個「富二代」，從小讀私立學校，大學成績不好沒畢業，父母又送他到英國留學，但還是沒拿到畢業證，後來染上賭癮，不僅對患癌症的父親不聞不問，在父親幫其還近人民幣200萬元賭債後還是繼續沉迷賭博。

報道說，案發前嚴男欠債人民幣125萬元，案發當天需要還25萬元，他不好意思開口向其父母要錢，而他知道結婚時劉家給了劉女人民幣30萬元當嫁妝，於是去找妻子要錢，最終發生慘案。

劉女的母親瞿女士對於女兒這段婚姻後悔不已。她認為，她家和女兒都被對方一家人騙了，直指嚴男「有這麼多問題，他們（親家）從來沒給我們說過。簡直就是騙婚。」瞿女士覺得自己沒給女兒把好關，因此很愧疚。

人民幣 癌症 英國

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