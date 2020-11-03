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健身房退卡…女轟教練「砲王」 被嗆「得不到酸葡萄」

中國新聞組╱北京3日電
健身房裡的身體接觸，容易被誤解為吃豆腐。圖為示意圖，與新聞無關。(取材自中華健康網)
健身房裡的身體接觸，容易被誤解為吃豆腐。圖為示意圖，與新聞無關。(取材自中華健康網)

一名年輕女子因屢屢拒絕健身教練的追求，頻遭騷擾，氣得向健身房退卡卻遭拒，她一怒之下爆料教練有個外號叫「砲王」，在健身房屢吃她豆腐；該教練則回應，從來沒有要追求該女，該女是得不到的酸葡萄心理！

網易新聞報導，童小姐表示，她在一家健身房持續運動2年多，買了24節私人教練課，可是只上了5節私教課就不想再上，想要直接退卡。她向健身房提出退款要求，健身房答應了，但時間過去3個月，童小姐卻遲遲沒有收到退款。

童小姐一怒之下找媒體爆料，並秀出微信對話，稱健身房教練想「泡」她不成，就「騷擾」她；比如健身時被教練摸大腿根部，半夜約她出去喝酒。此外，教練還有一個外號叫「砲王」，在健身房的名聲很不好，她並公布教練朋友圈的一些內容。

張教練與媒體記者的對話截圖。(取材自微信)
張教練與媒體記者的對話截圖。(取材自微信)

媒體與童小姐一起到健身房確認事件真偽。可是健身房負責人拒絕採訪，稱會私下跟童小姐解決退款的事。

媒體再求證遭童小姐指控的張教練，他直言自己根本沒有說要追童小姐，約童小姐喝酒是因為對方說心情不好，出於好心才帶她去喝酒。對於童小姐爆料的「內幕」，張教練說不是他想追童小姐，而是童小姐單方面有那樣的想法，得不到就酸，就是「酸葡萄心理」，可笑至極。

至於「砲王」稱號，張教練表示只是同事們開玩笑給他取的外號而已，沒有更多的其他意思。

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