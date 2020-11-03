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陝西男活埋79歲癱母判12年 老人獲救4個月後辭世

中國新聞組／北京3日電
被救出的老母親在家人照顧下進行康復訓練，但不幸仍於9月底去世。（取材自澎湃新聞）
被救出的老母親在家人照顧下進行康復訓練，但不幸仍於9月底去世。（取材自澎湃新聞）

今年5月2日，58歲的陝西靖邊縣男子馬樂寬，將79歲母親活埋在離家2公里遠的一處廢棄墓坑內。所幸馬樂寬妻子報警，警方及時救出馬母並送醫。靖邊縣人民法院2日開庭審理這起「埋母案」，判處馬樂寬有期徒刑12年。馬某寬鄰居透露，馬母獲救後身體越來越不好，已於9月底去世。

來源：YouTube

香港01報導，檢方出庭時表示馬樂寬悔罪表現良好，法院當庭宣判馬某寬犯故意殺人罪，判處有期徒刑12年。馬樂寬當庭未表示是否提出上訴。

鄰居回憶，馬樂寬與母親的關係以前看來「一切正常」，大家從未聽說過馬樂寬虐待老人；一位鄰居表示，偶爾能聽到兩人的對話，「就是兒子和母親的正常對話。」

據馬樂寬後來對警方交待作案動機，稱自己每次回家，都會看到母親把屎尿都拉在床上，家裡臭烘烘的，他受不了。而原因似乎是因為去年11月，馬母一個人在家裡時摔了一跤，從此行動不便。

有街坊說，馬母「癱瘓」後，馬樂寬對她的態度並沒有過改變，「沒聽說過有什麼矛盾。」老人自己也從未提起過對馬樂寬的不滿。

民眾搶救被活埋的老母親。（視頻截圖）
民眾搶救被活埋的老母親。（視頻截圖）
被救出的老母親，不幸仍於9月底去世。(取材自微博)
被救出的老母親，不幸仍於9月底去世。(取材自微博)

此外，有事發當時圍觀村民表示，馬母被挖出來後，曾無意識地說過，「是她自己爬進去的。」她獲救意識清醒後，則開始擔心兒子，害怕兒子被送進監獄。馬母的親屬說：「姑姑現在擔心兒子，不願意讓兒子判重刑。但這是她個人的想法，我們家人都說，他都對你那樣了，你還擔心他幹嘛。其他家屬都覺得需要重判嚴判。」

監獄 香港 YouTube

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