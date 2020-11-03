安徽大學「最美輔導員」當小三? 校門口驚現大字幅

近日微博 、知乎等多個網路平台瘋傳「王姓網紅女教師當小三」的帖子，文中更有照片顯示有人在安徽大學門口擺出四幅紅色條幅指，寫著「安徽大學團支書王XX插足婚姻當小三……請人民群眾為我做主」。據悉當事人已報警，但仍壓不住網友熱議。

澎湃新聞報導，被指涉的女教師現任安徽大學團委副書記，因登上江蘇衛視「非常了得」擔任嘉賓而走紅，號稱「安徽大學最美輔導員」，此前曾擔任安徽大學經濟學院專職輔導員、院團委副書記。

她還是安徽省青年馬克思主義者培養工程大學生骨幹培訓班主任、國家級體驗式教育 研究中心研究員，安徽省高等教育振興計畫「弘揚核心價值觀名師工作室」成員。

另據希望之聲報導，控訴者更爆料她來頭不小，是第十三屆中共 人大安徽代表、安徽省總工會副主席李素萍之女。

對於爆料及指控，王姓女教師表示已經報警，由於事件牽涉家人、親友、工作單位，需等待官方做出結論。爆料者並未指出與女教師鬧出「出軌風波」的對象身分。

不過，網友仍然止不住熱議：「團裡好多破事」、「這麼鬧一下自己老公估計也要曝光了」、「網上啥消息都沒有，看來女的背景確實硬，消息壓得死死的」。