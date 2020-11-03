我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

螞蟻上市喊卡！阿里巴巴在美股盤前大跌6%

川普結束造勢返華府 預料投票日將坐鎮白宮

安徽大學「最美輔導員」當小三? 校門口驚現大字幅

中國新聞組／北京3日電

近日微博、知乎等多個網路平台瘋傳「王姓網紅女教師當小三」的帖子，文中更有照片顯示有人在安徽大學門口擺出四幅紅色條幅指，寫著「安徽大學團支書王XX插足婚姻當小三……請人民群眾為我做主」。據悉當事人已報警，但仍壓不住網友熱議。

澎湃新聞報導，被指涉的女教師現任安徽大學團委副書記，因登上江蘇衛視「非常了得」擔任嘉賓而走紅，號稱「安徽大學最美輔導員」，此前曾擔任安徽大學經濟學院專職輔導員、院團委副書記。

她還是安徽省青年馬克思主義者培養工程大學生骨幹培訓班主任、國家級體驗式教育研究中心研究員，安徽省高等教育振興計畫「弘揚核心價值觀名師工作室」成員。

另據希望之聲報導，控訴者更爆料她來頭不小，是第十三屆中共人大安徽代表、安徽省總工會副主席李素萍之女。

對於爆料及指控，王姓女教師表示已經報警，由於事件牽涉家人、親友、工作單位，需等待官方做出結論。爆料者並未指出與女教師鬧出「出軌風波」的對象身分。

不過，網友仍然止不住熱議：「團裡好多破事」、「這麼鬧一下自己老公估計也要曝光了」、「網上啥消息都沒有，看來女的背景確實硬，消息壓得死死的」。

安徽大學經濟學院王姓副書記被當街舉報。（取材自澎湃新聞)
安徽大學經濟學院王姓副書記被當街舉報。（取材自澎湃新聞)

教育 中共 微博

上一則

陝西男活埋79歲癱母判12年 老人獲救4個月後辭世

延伸閱讀

西安某大學獨特「內衣系」 男學生從尷尬到變業內強手貨

西安某大學獨特「內衣系」 男學生從尷尬到變業內強手貨
至少19死22傷！阿富汗數名槍手闖喀布爾大學校區掃射

至少19死22傷！阿富汗數名槍手闖喀布爾大學校區掃射
大學申請衝刺 文章輔導精修

大學申請衝刺 文章輔導精修
Paul Quinn College 疫期新生暴增

Paul Quinn College 疫期新生暴增

熱門新聞

張銘浩是YHBOYS成員之一，年齡僅16歲。（取材自微信）

16歲男星要和「小姐姐」開房！鹹濕簡訊曝光

2020-10-29 11:00
舉報人王女士。（取材自新晚報）

34歲男友出軌52歲大媽 正宮被嗆這句話慘輸

2020-11-02 10:00
李女長相甜美，殺害男醫師手段凶殘。（取材自微博）

廣西碎屍案一審宣判／女護士殺醫 烹屍沖馬桶判死

2020-10-31 11:00
浙江遺囑庫提供遺囑繼承的法律諮詢。（取材自錢江晚報）

100萬元分兒子、工資卡給女兒 浙江80多歲老父：他們不再來看我

2020-10-31 09:00
女性保鏢馮鈺潔透露，高級男保鏢年薪26萬元，女保鏢36萬元，首席則可達上百萬。(取材自錢江晚報)

女保鏢「帶得出去」 年薪比男高 95後的她很受關注…

2020-10-28 09:00
一個保溫杯讓丈夫發現妻子出軌。圖為示意圖。(取材自瀟湘晨報╱視覺中國圖)

保溫杯洩婚外情…妻出軌2男 貴州夫痛下殺手

2020-10-29 13:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
新罕州2小鎮率先開票 川普16：10 領先白登

新罕州2小鎮率先開票 川普16：10 領先白登
華為副總裁深圳猝死 享年55歲

華為副總裁深圳猝死 享年55歲
川普支持者封鎖高速公路 新州警方啟動調查

川普支持者封鎖高速公路 新州警方啟動調查
共和黨民調專家：隱形川粉大量投票現象並未出現

共和黨民調專家：隱形川粉大量投票現象並未出現
「你不是我媽了」挺川普引家庭革命 關係難修復

「你不是我媽了」挺川普引家庭革命 關係難修復