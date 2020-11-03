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兒子大連跨海大橋輕生 母親一周後也跳下…

中國新聞組／北京3日電
星海灣跨海大橋近期傳出命案。圖為遊客在星海灣跨海大橋旁的廣場。（新華社資料照片）
星海灣跨海大橋近期傳出命案。圖為遊客在星海灣跨海大橋旁的廣場。（新華社資料照片）

大連星海灣跨海大橋下的防浪堤，捕蟹人日前意外發現一具女屍。沒想到死者是一位傷心的母親，她的36歲兒子一周前也在此地跳海，一周後，她也決定在同樣地點輕生。母親死後，兒子的遺體在附近海岸被發現。

來源：YouTube

半島晨報報導，10月31日22時左右，在大連星海灣跨海大橋高新區出入口附近的防浪堤旁，一位市民往海裡下蟹籠子時，意外發現了一具女屍。他當即報警，民警及大連萬眾應急救援隊出海，將遺體打撈上黑石礁岸邊。

經家屬辨認，意外發現這名死者日前曾在此與搜救隊一起尋找跳海的兒子，她墜海的位置距離兒子跳橋的地點非常近。

據報導，36歲的兒子在10月25日零時，翻越護欄，從跨海大橋跳入海中。目擊者稱，男子跳入海中後，沒過多久就被海流沖走了，「這麼冷的天，海水又這麼涼，生還的希望實在是太渺茫了！」儘管生還概率幾乎為零，當時警方和救援隊仍持續搜救多日，但還是沒有跳橋男子的音訊。

大連萬眾應急救援隊主城區隊負責人說，男子跳橋後，他年過6旬的父母情緒極度低落，令人揪心不已，「最近這幾天，老倆口一直跟我們一起等待救援的消息。」31日下午，男子母親也到了現場，「狀態很不好，兒子出了事，她的心都快碎了。」

據悉，男子跳橋前曾表示工作壓力大，有輕生苗頭。而在母親遺體被打撈上岸後，大坨島海域發現了一具男性遺體，正是跳橋輕生的兒子。

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