雲南人妻留學被「美男子」策反 副縣長夫也被拉下水

雲南省省直機關工作人員、副高級工程師黃娟，涉嫌為他國從事間諜，被判十年有期徒刑。（央視畫面截圖）

繼三宗台諜案後，央視昨天再披露三宗民眾為境外間諜 情報機關從事間諜的案件。雲南某機關工作人員黃娟，留學海外中了「美男計」，淪為境外間諜人員的棋子，不僅自己被策反，還將當官的丈夫拉下水，夫妻倆不但家庭毀滅，還受到法律嚴懲。

報導還披露遼寧大連一名男子受雇拍攝港口和造船廠等照片，領取200元人民幣 日薪，但他在意識到行為觸法後，主動投案後獲免除刑責。

報導稱，今年4月，剛到大連務工的趙某，在網上看到一則招聘兼職諮詢員的消息。他使用聊天軟件QQ與一名自稱姓葉的女子建立聯繫後，對方聲稱從事城市規畫設計，急需招聘兼職人員拍攝一些城市風景照，助其完成設計任務。

趙某在住家附近拍攝的照片獲得女子認可，隨即被「錄用」，以日薪200元人民幣先後到大連的港口、造船廠周邊拍照，並記錄沿途地理環境發送給該女子。為了方便拍攝港口中停泊軍艦進行維護的照片，女子甚至要求趙某到船廠周邊的高層公寓租住，還稱如果趙某找機會進入造船廠工作，每月還能獲得更多報酬。

報導指出，4月中旬，趙某無意間看到電視節目中的類似案件，因而悔過，於同月20日在家人陪同下主動向國家安全機關自首。鑑於趙某主動投案，且未造成實質危害，國家安全機關依法免於追究其刑事責任。

黃娟的丈夫李宏偉，涉嫌為他國從事間諜，被判有期徒刑三年。（央視畫面截圖）

翻拍機密文件 收受逾百萬元

掉入「美男計」陷阱的則是雲南省某省直機關工作人員、副高級工程師黃娟。2002年，已婚的她獨自赴海外留學，結識一名自稱姓徐的男子，兩人發展成情人關係。後來，男子向黃娟提出，希望當時在雲南某縣掛職副縣長的黃娟丈夫李宏偉，為其搜集一些工作中接觸的內部文件。

同年底，黃娟回國探親時向李宏偉提出搜集資料的要求，李宏偉為了維繫婚姻照做。自2002年以來，黃娟夫婦將工作中接觸到的所有文件悉數拍照出賣給境外間諜人員，其中機密級4份、秘密級10份，兩人共接受情報經費4.9萬美元和30餘萬人民幣。此外，境外間諜人員還在海外開設銀行帳戶，向黃娟額外發放「養老金」100萬人民幣。

2019年4月，雲南省國安機關對黃娟、李宏偉採取強制措施。今年5月，昆明市中級人民法院以間諜罪判處黃娟有期徒刑10年，剝奪政治權利10年；以間諜罪判處李宏偉有期徒刑3年，剝奪政治權利3年。

邊境 機關員工 出差時被攏絡

另一起案件主角是邊境某縣機關工作人員許某，於2011年赴境外出差時，結識當地工作人員晉某。雙方成為「無話不談的朋友」，晉某按照該國間諜機關指示，要求許某蒐集中方掌握的涉及該國某事件的情況，以及中方內部考慮等。許某按照要求，將搜集到的情報提供給對方，並收取經費。

2016年1月，國安機關對許某採取強制措施。2017年12月，法院以間諜罪判處許某有期徒刑15年，剝奪政治權利3年，並處沒收個人財產10萬元人民幣，追繳非法所得10萬元。